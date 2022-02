RWE: Perfekt - Volle Hütte gegen Düsseldorf II

Es dürfen wieder mehr Zuschauer in die Stadien. Auch Rot-Weiss Essen reagiert kurzfristig. Gegen Düsseldorf II (Sonntag, 14 Uhr) darf eine fünfstellige Kulisse an die Hafenstraße.

Die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) wurde geändert, in die Fußball-Stadien dürfen wieder mehr Zuschauer. Das betrifft natürlich auch Rot-Weiss Essen.

Die spielen am Sonntag in der Regionalliga gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf. Und jetzt ist klar: 10.000 Zuschauer dürfen in das Stadion an der Hafenstraße rein.

Im Stadion gilt die 2G+-Regelung, auch die WAZ-Westkurve ist geöffnet, Stehplätze sind also auch erlaubt. Die bereits von der Verlosung ausgegebenen Tageskarten sind hinfällig.

Nach der 2G+-Regelung dürfen Personen ab 16 Jahren das Stadion betreten, die in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis einen Nachweis über einen der folgenden Fälle erbringen können:

- Doppelte Impfung sowie ein höchstens 24 Stunden altes negatives Antigen-Schnelltests-Ergebnis oder höchstens 48 Stunden altes negatives PCR-Test-Ergebnis

- Dreifache Impfung („Geboosterte“)

- Doppelte Impfung, die mehr als 14 aber weniger als 90 Tage zurück liegt („frisch Geimpfte“)

- Positiver PCR-Test und eine Impfung vor oder nach dem Positivergebnis („geimpfte Genesene“)

- Positiver PCR-Test, minimal 27 Tage, maximal 90 Tage alt („frisch Genesene“)

Entsprechende Impfnachweise werden am Stadioneingang digital kontrolliert.

Für Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen und dies mit einem ärztlichen Attest nachweisen können, gilt ebenso wie für Kinder unter 16 Jahren weiterhin die 3G-Regelung.

Entsprechende Fans müssen beim Stadionzutritt einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test in Verbindung mit ihrem Personalausweis vorweisen. Kinder unter sechs Jahren müssen keinen Testnachweis erbringen, Kinder ab dem Schuleintrittsalter schon.

Maskenpflicht

Auf dem gesamten Stadiongelände gilt eine durchgängige Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske – auch am eigenen Platz.

Vorverkauf freigeschaltet

Ab 14.00 Uhr sind am Donnerstag Eintrittskarten im Online-Ticketshop sowie im Fanshop an der Hafenstraße und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der stationäre Vorverkauf im Fanshop an der Hafenstraße läuft zunächst bis Freitag, 18 Uhr.