Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gewann den Test beim FC Kray mit 3:0. Christian Neidhart war froh, dass seine "zweite Reihe" Spielpraxis sammeln konnte.

Den Mittwochabend hatte Rot-Weiss Essen eigentlich anders geplant. Unter normalen Umständen sollte der Regionalliga-Spitzenreiter das Nachholspiel bei RW Ahlen absolvieren. Allerdings wurde die Neuauflage am Montag aufgrund der Witterungsbedingungen – der Rasen im Wersestadion ist unbespielbar –abgesagt. Die Essener wollten nicht tatenlos zuschauen und vereinbarten kurzfristig ein Testspiel beim Oberligisten FC Kray.

Knapp 600 Fans pilgerten zur Kray-Arena und sahen einen 3:0 (2:0)-Sieg von RWE gegen einen engagierten und mutigen Gegner. Die Treffer für den Gast erzielten David Sauerland (37.), Erolind Krasniqi (45.) und Fabian Rüth (90.).

Alles in Ordnung! Die Erkenntnisse, die wir sehen wollten, habe ich bereits vor dem Duell erklärt. Das ist dann auch aufgegangen. Es ging für die Jungs aus der zweiten Reihe darum, Spielminuten zu bekommen. Christian Neidhart konnte ein zufriedenes Fazit ziehen.

RWE-Trainer Christian Neidhart, der auf elf potenzielle Stammspieler im Kader verzichtete, bestätigte nach dem Abpfiff, dass das Spiel seinen Zweck erfüllt habe: "Alles in Ordnung! Die Erkenntnisse, die wir sehen wollten, habe ich bereits vor dem Duell erklärt. Das ist dann auch aufgegangen. Es ging für die Jungs aus der zweiten Reihe darum, Spielminuten zu bekommen. Man merkt, dass es von Partie zu Partie besser wird. Außerdem haben wir mehrere A-Jugend-Spieler eingesetzt. Dafür sind die Spiele da und die Jungs freuen sich auch, dass sie sich präsentieren können. Es hat sich keiner verletzt, das ist natürlich immer wichtig."

Zweitvertretung von Düsseldorf reist nach Essen

Am Sonntag (14 Uhr) soll es dann im Liga-Betrieb wieder um Punkte gehen: Im Stadion an der Hafenstraße empfängt der Viertliga-Primus die U23 von Fortuna Düsseldorf. Es ist nach zwei Spielabsagen erst das zweite Pflichtspiel in diesem Jahr für die Neidhart-Elf. Das Ziel ist klar: Essen möchte gegen die Landeshauptstädter den fünften Dreier in Folge einfahren. Vielleicht sind dann sogar wieder einige Tausend Fans im Stadion live dabei.