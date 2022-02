Bonner SC: Drei Abgänge - Ex-RWO-Keeper wechselt in die Oberliga

Der Bonner SC hat neben zwei Neuzugängen auch drei Spieler abgegeben. Darunter ist auch ein Torwart, der den Fans von Rot-Weiß Oberhausen bekannt sein wird.

Nach der Top-Verpflichtung des ehemaligen Bundesligastürmers Albert Bunjaku (Viktoria Köln) und von Keeper Ron Meyer (FC Pesch) gab der Bonner SC auch drei Abgänge bekannt.

Mark Depta, Mohamed Loum und Isidor Akpeko haben die Rheinlöwen verlassen. Depta, der in der Saison 2020/2021 bei Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag stand, wechselt in die Oberliga Nordost zum VFC Plauen. Akpeko zieht es auch in den Osten, er wechselt zu BSG Chemie Leipzig. Loum wird in der Rückrunde für die TuS Koblenz auflaufen.