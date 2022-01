Nun also doch: Der SV Rödinghausen hat sich auf dem Winter-Transfermarkt bis dato zurückgehalten. Jetzt präsentierte der Klub den ersten Zugang.

Der SV Rödinghausen hat sich die Dienste von Damjan Marčeta gesichert. Der 27-jährige Serbe wechselt vom FC 08 Homburg aus der Regionalliga Südwest zum SVR und kommt mit der Empfehlung von 24 Treffern in 87 Regionalligaspielen, sowie 45 Treffern in 59 Partien in der Hessenliga an den Wiehen.

Der 1,90 Meter große und beidfüßige Mittelstürmer verfügt über viel Wucht und verkörpert genau den Spielertypen, den das Trainerteam um Carsten Rump gesucht hat: "Da Rick ten Voorde langfristig ausfallen wird, hatten wir auf dieser Position Handlungsbedarf. Ich wollte einen typischen '9er', der sowohl am Fuß als auch mit dem Kopf für viel Gefahr im Strafraum sorgt. Den haben wir mit Damjan in jedem Fall gefunden", erklärt Rump.

Auch Geschäftsführer Alexander Müller freut sich über den Transfer: "Damjan ist unsere absolute Wunschlösung für diese Position. Wir hatten gute Gespräche und freuen uns sehr auf ihn."