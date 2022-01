Türkgücü-Aus: Nach Kehl-Gomez - auch Verteidiger findet neuen Klub

Nach Marco Kehl Gomez, dessen Dienste bei Türkgücü München nicht mehr gefragt waren, hat auch ein weiterer aussortierter Spieler einen neuen Verein gefunden.

Während Petar Sliskovic (SV Wehen Wiesbaden) in der 3. Liga bleibt, verlassen die bei Türkgücü München ebenfalls aussortierten Marco Kehl-Gomez (SGV Freiberg) - RevierSport berichtete - und Sebastian Hertner den Drittligisten in niedrigere Ligen. Kehl-Gomez zieht es in die Oberliga Baden-Württemberg, Hertner in die Regionalliga Nordost.

Hertner (30), der in der Saison 2012/2013 30 Spiele für die U23 des FC Schalke 04 absolvierte, wechselt zum BFC Dynamo. Die Berliner sind ein Spitzenteam in der Regionalliga Nordost und kämpfen um den Drittliga-Aufstieg. Abwehrspieler Hertner soll der Mannschaft von Trainer Christian Benbennek bei diesem Unternehmen helfen. Hertner absolvierte in seiner Karriere 122 Drittligaspiele.