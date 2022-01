Aachen: Fuat Kilic kann sein Team nicht auf RWO-Spiel vorbereiten

Die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen muss sich ohne seinen Trainer Fuat Kilic auf das nächste Ligaspiel in Oberhausen vorbereiten.

Die Erleichterung war bei Alemannia Aachen nach dem 3:0-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den SV Lippstadt sehr groß. Ein optimaler Start ins Spieljahr 2022.

Am Samstag (29. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wollen die Aachener nachlegen. Dann geht es zu Rot-Weiß Oberhausen. Die Vorbereitungen auf dieses Spiel müssen die Alemannen jedoch ohne ihren Cheftrainer Fuat Kilic bestreiten.

"Kilic wird aufgrund eines grippalen Infektes die kommenden Trainingseinheiten vorerst nicht leiten können. Er wird sich getrennt von der Mannschaft und dem Trainerteam erholen und im Homeoffice das nächste Regionalligaspiel am Samstag gegen Rot-Weiß Oberhausen vorbereiten. Hans Spillmann und Ibrahim Celik werden die Leitung des Trainings in Rücksprache mit dem Cheftrainer übernehmen, bis dieser auf den Platz zurückkehren kann", heißt es in einer Mitteilung des Vereins.