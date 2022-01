RWE: Perfekt! Das sagt Thomas Eisfeld zu seinem Essen-Wechsel

Rot-Weiss Essen ist noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat sich die Dienste von Thomas Eisfeld gesichert.

RevierSport hatte es kurz nach 19 Uhr exklusiv vermeldet: Thomas Eisfeld wechselt zu Rot-Weiss Essen. Rund eine Stunde später ist der Transfer offiziell. RWE reagierte mit einer Pressemitteilung.

"Thomas ist ein sehr erfahrener Spieler, der in seiner Karriere schon einiges erlebt hat. Noch in der letzten Saison hat er 22 Zweitligaspiele absolviert und war damit nicht unwesentlich am Bundesliga-Aufstieg der Bochumer beteiligt. Wir freuen uns sehr, dass wir Thomas von unseren Zielen überzeugen und für unseren Weg gewinnen konnten. Thomas brennt und hat richtig Bock auf die Aufgabe bei RWE", sagt Sportdirektor Jörn Nowak.

Thomas Eisfeld ist am 18. Januar 1993 in Fürstenwalde geboren. 2. Bundesliga: 116 Spiele, 11 Tore, 12 Vorlagen U19-Bundesliga: 41 Spiele, 13 Tore, 3 Vorlagen U17-Bundesliga: 36 Spiele, 18 Tore, keine Vorlage Premier League 2: 34 Spiele, 14 Tore, 6 Vorlagen Championship: 7 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Reserve League: 3 Spiele, ein Tor, eine Vorlage

Christian Neidhart, Chef-Trainer RWE: "Thomas ist im zentralen Mittelfeld variabel einsetzbar und besitzt außergewöhnliche Qualitäten. Er strahlt große Torgefahr aus und tritt gute Standards, bringt aber auch Robustheit und Spielintelligenz mit. Seine Fitnesswerte sind trotz der nun etwas längeren Pause sehr ordentlich, wir werden ab sofort dafür sorgen, dass wir ihn so schnell wie möglich in die notwendige Wettkampf-Fitness bringen. Thomas wird unser Team mit seiner Qualität und seiner Erfahrung definitiv noch stärker machen!"

Eisfeld selbst freut sich auf seine neue Aufgabe an der Hafenstraße. "Ich lebe nun schon länger im Ruhrgebiet und habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Daher wollte ich auch nicht das erstbeste Angebot annehmen, das mir unterbreitet wird. Ich bin sehr glücklich, dass sich die Geduld ausgezahlt hat und ich ab sofort an der Hafenstraße auflaufen darf. Jörn Nowak, Christian Neidhart und Marcus Uhlig haben mir in den Gesprächen klar aufgezeigt, welche Ziele der Verein verfolgt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll. Das Gesamtpaket RWE mit dieser Wucht, der Tradition und den legendären Fans ist einfach wahnsinnig reizvoll und ich brenne darauf, für das große Ziel des Vereins Gas zu geben", erklärt Thomas Eisfeld.