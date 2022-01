Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen holte gegen den Wuppertaler SV (2:1) den vierten Sieg in Serie. Der Spitzenreiter hatte mit einer Systemumstellung Erfolg.

Es lief die fünfte Minute im Stadion an der Hafenstraße: Beim Top-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV hatte WSV-Verteidiger Durim Berisha den Ball im Aufbauspiel verloren und ermöglichte so Essens Isaiah Young die große Chance zur Führung. Der pfeilschnelle Offensivspieler lief frei auf Gäste-Torwart Sebastian Patzler zu, umkurvte den Keeper und erzielte mit einem Linksschuss das 1:0 für RWE.

Es war der Startschuss für eine starke Anfangsphase des Tabellenführers. Felix Bastians (12.) erhöhte auf 2:0 und auch das Gegentor von Marco Königs (44.) hatte keine Auswirkungen mehr. Die Essener besiegten Wuppertal mit 2:1 und bauten die Tabellenführung aus.





Torschütze Young strahlte nach dem Schlusspfiff in den Katakomben: "Wir waren von der ersten Minute an da. Die Lauf– und Zweikampfbereitschaft hat direkt gestimmt. Bei meinem Tor hatte ich etwas Glück. Ich wollte den Torwart ausspielen, aber die Verteidiger waren dran. Manchmal muss man eben Glück haben. Wuppertal war auch gut, aber der Sieg ist verdient. Erster gegen Zweiter – das Spiel war natürlich wichtig."

Ich werde spielen, wo der Trainer es möchte. 'Engel' ist ein sehr intelligenter Spieler. Wir haben es die ganze Woche trainiert und es hat gut funktioniert. Isaiah Young

Bei der Aufstellung sorgte Coach Christian Neidhart für eine Überraschung, indem er den Außenspieler neben Torjäger Simon Engelmann, der das 2:0 von Bastians mustergültig vorbereitete, ins Sturmzentrum beorderte. "Ich werde spielen, wo der Trainer es möchte. 'Engel' ist ein sehr intelligenter Spieler. Wir haben es die ganze Woche trainiert und es hat gut funktioniert", beurteilte der 23-Jährige das Zusammenspiel positiv.

Der RWE-Trainer erklärte seine Idee hinter der Systemumstellung auf RevierSport-Nachfrage: "Wir haben lange Zeit gehabt, um uns auf Wuppertal gut einzustellen. Taktisch haben wir es mal ganz anders gemacht. In der ersten Halbzeit ist das super aufgegangen. Aber: So viele Partien von dieser Sorte haben wir in der Liga nicht. Meistens spielen wir unseren Stiefel runter und der Gegner stellt sich auf uns gut ein. Deswegen war es gegen Wuppertal mal ein ganz anderes Spiel. Wir hatten aber auch immer einen Plan B im Hinterkopf."