Sportfreunde Lotte: Dritter Neuer! 236-maliger Drittligaspieler kommt

Die Sportfreunde Lotte geben auf dem Transfermarkt weiter Gas und haben nun schon den dritten Winter-Zugang vorgestellt. Es ist ein alter Bekannter am Lotter Kreuz.

Der nächste Winterneuzugang ist am Lotter Kreuz wahrlich kein Unbekannter. Mit Angreifer Jaroslaw Lindner erhalten die Sportfreunde Lotte nicht nur weiteren Zuwachs im offensiven Bereich, sondern können sich auch über die Rückkehr eines langjährigen Publikumslieblings und Leistungsträgers freuen.

Der im polnischen Danzig geborene Außenbahnspieler dürfte vielen Lotte-Anhängern insbesondere durch das legendäre Jahr im DFB-Pokal 2016/2017 - die Sportfreunde scheiterten erst im Viertelfinale an Borussia Dortmund - in Erinnerung geblieben sein.

Jaroslaw Lindner - die Stationen: Hannover 96 U19: 52 Spiele, 23 Tore Hannover 96: ein Spiel, kein Tor Hannover 96 II: 76 Spiele, 21 Tore Holstein Kiel: 117 Spiele, 34 Tore Holstein Kiel II: 6 Spiele, 3 Tore SV Wehen Wiesbaden: 21 Spiele, ein Tor Sportfreunde Lotte: 115 Spiele, 16 Tore BSV Schwarz-Weiß Rehden: 16 Spiele, 4 Tore

Der 33-jährige Lindner spielte zuletzt in der Regionalliga Nord für BSV Schwarz-Weiß Rehden. Der 33-jährige absolvierte zuletzt unter dem ehemaligen SFL-Trainer und mittlerweile auch Ex-Rehden-Trainer Andreas Golombek 16 Pflichtspiele für den Nord-Regionalligisten. Hierbei gelangen ihm vier Treffer sowie zwei weitere Assists. Für Lotte lief der Pole 82 Mal in 3. Liga (zehn Tore), zweimal im DFB-Pokal (ein Tor) sowie 21 Mal in der Regionalliga West (zwei Treffer) auf. Insgesamt blickt Linder auf 236 Drittligaspiele (55 Buden), 46 Regionalligaspiele (11), 30 Oberliga-Begegnungen (6) sowie zwei Einsätze in der 2. wie auch ein Spiel in der 1. Bundesliga zurück.

Vor der Lindner-Verpflichtung hatte Lotte bereits Hakim Traore (VfL Osnabrück) und Maximilian Franke (SC Verl) aus der 3. Liga ausgeliehen.