Absagen-Flut geht weiter - drittes Spiel findet nicht statt

Nach den Ausfällen der Partien Rödinghausen gegen Düsseldorf II sowie Wegberg-Beeck gegen VfB Homberg geht die Absagen-Flut in der Regionalliga West weiter.

Erst wurde das Spiel zwischen dem SV Rödinghausen und der U23 von Fortuna Düsseldorf abgesagt, einen Tag später erwischte es auch die Partie FC Wegberg-Beeck gegen VfB Homberg. Die Gründe: zu viele positive Corona-Fälle bei Düsseldorf und Homberg.

Am Freitagnachmittag wurde dann ein drittes Spiel in der Regionalliga West abgesagt. Diesmal aufgrund von Unbespielbarkeit des Platzes. Es betrifft die Partie Rot Weiss Ahlen gegen Fortuna Köln. Dabei wurde die Begegnung vom Wersestadion auf den Kunstrasenplatz in Ahlen verlegt. Doch auch dieser ist nicht bespielbar.

Offizielle Begründung von Rot Weiss Ahlen: "Das für Samstag angesetzte Regionalligaspiel Rot Weiss Ahlen gegen Fortuna Köln fällt aus. Nach einer Begehung, hat die Stadt Ahlen, nach dem Wersestadion, nun auch den Kunstrasenplatz gesperrt. Der Untergrund ist total vereist und lässt aus gesundheitsgefährdeten Gründen kein Spiel zu."

Bitter für Fortuna Köln: Der Aufstiegsaspirant wird nach dem kommenden Spieltag schon zwei Begegnungen weniger als Rot-Weiss Essen, und gar drei Partien weniger als Wuppertaler SV, Preußen Münster und Rot-Weiß Oberhausen haben. Zudem kommt hinzu, dass Maik Kegel, der seine Gelbsperre eigentlich nach dem Spiel gegen Ahlen abgesessen hätte, nun im Topmatch am Samstag (29. Januar, 14 Uhr RevierSport-Liveticker) gegen Rot-Weiss Essen absitzen muss.