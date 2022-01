SF Lotte: Vor Münster-Spiel - Verstärkung aus der 3. Liga kommt

Die Sportfreunde Lotte haben pünktlich vor dem Restrundenstart am Samstag (14 Uhr) gegen den SC Preußen Münster noch einmal ihren Kader verstärkt.

Nach Hakim Traore (VfL Osnabrück) haben die Sportfreunde Lotte einen weiteren Spieler aus der 3. Liga ausgeliehen. Maximilian Franke kommt bis zum Saisonende vom Sportlcub Verl.

Ausgebildet wurde der nahe Bückeburg geborene Franke in diversen Jugendleistungsteams von Hannover 96, für die er 47 Spiele in der U17-Bundesliga (zwölf Tore) sowie 15 Partien in der U19-Bundesliga (ein Tor) bestritt. Dazu gesellen sich drei Länderspiele für die deutsche U16-Nationalmannschaft.

Zu Beginn der diesjährigen Spielzeit schloss sich der 19-jährige Linksaußen Drittligist SC Verl an, absolvierte dort drei Spiele im Westfalenpokal und wurde darüber hinaus im laufenden Ligabetrieb zweimal eingewechselt. Um Spielpraxis zu sammeln, wird Franke nun bis Saisonende für die Sportfreunde in der Regionalliga West auflaufen. Er ist bereits am Samstag (14 Uhr) gegen Preußen Münster spielberechtigt.