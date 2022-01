Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen startet am Sonntag gegen den Wuppertaler SV ins neue Pflichtspieljahr. Nun hat der Klub den neuen Kapitän verkündet.

Rot-Weiss Essen hat den Kapitän für die Restrunde in der Regionalliga West bekanntgegeben! Daniel Davari wird den Spitzenreiter ab sofort als Spielführer auf das Feld führen. Der 34-jährige Torwart war bislang stellvertretender Kapitän und trug bereits in den jüngsten beiden Regionalliga-Partien gegen den Bonner SC (6:1) und den SV Straelen (1:0) die Binde. Zudem wird der Mannschaftsrat um Davari, Jakob Golz, Daniel Heber und Zlatko Janjic zukünftig mit Felix Bastians noch um ein weiteres Mitglied erweitert und somit komplettiert.

Diva ist einer unserer erfahrensten Spieler und war bislang schon Vize-Kapitän. In den Spielen gegen Bonn und Straelen hat er sich in der Kapitänsrolle wohl gefühlt und der Mannschaft sehr gut geholfen. Daher war es für mich logisch, ihn nun auch offiziell zum Mannschaftskapitän zu ernennen. RWE-Trainer Christian Neidhart.

Davari ist der Nachfolger von Ex-Kapitän Dennis Grote, der suspendiert wurde und nicht mehr zum Kader des Titelanwärters gehört. "Diva ist einer unserer erfahrensten Spieler und war bislang schon Vize-Kapitän. In den Spielen gegen Bonn und Straelen hat er sich in der Kapitänsrolle wohl gefühlt und der Mannschaft sehr gut geholfen. Daher war es für mich logisch, ihn nun auch offiziell zum Mannschaftskapitän zu ernennen. Sollte Diva mal ausfallen, wird ein Spieler aus dem Mannschaftsrat seine Rolle übernehmen", erklärte RWE-Trainer Christian Neidhart die Entscheidung.

Davari wechselte 2020 von Liga-Konkurrent Rot-Weiß Oberhausen an die Essener Hafenstraße und etablierte sich direkt als Nummer eins. Er stand, ausgenommen einer kurzen krankheitsbedingten Pause (November 2020), in jedem Regionalliga- sowie DFB-Pokal-Spiel zwischen den Pfosten und blieb 28-Mal ohne Gegentor. Der einst beim FSV Mainz 05 ausgebildete Torhüter sammelte für Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld und den MSV Duisburg viel Erfahrung in 104 Bundesliga- sowie Zweitliga-Spielen. Außerdem hütete Davari vier Mal das Tor der iranischen Nationalmannschaft und gehörte zum WM-Kader 2014 in Brasilien. Der Familienvater gilt als einer der besten Keeper in der Regionalliga West.