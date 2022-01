Alemannia Aachen: 7. Neuzugang! 175-maliger Viertligaspieler unterschreibt

Alemannia Aachen hat vor dem Restrundenstart am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Lippstadt 08 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Zugang Nummer sieben begrüßt.

Der sechste externe Neuzugang innerhalb des aktuellen Winter-Transferfensters ist unter Dach und Fach: Von Arminia Ludwigshafen wechselt Ricardo Antonaci zu Alemannia Aachen. Da Vleron Statovci in der Winterpause aus der eigenen U19 in den Regionalligakader befördert wurde, kann man von insgesamt sieben Zugängen in diesem Winter sprechen.

Der 26-jährige Antonaci wird die rechte Abwehrseite der Kaiserstädter verstärken, kann alternativ aber auch im rechten sowie im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. In der laufenden Saison kam der gebürtige Wormser 19 Mal für Ludwigshafen in der zweigeteilten Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zum Einsatz, wobei ihm drei Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Zugänge: Alexander Heinze, Selim Gündüz (beide vereinslos), Sebastian Schmitt (TSV Schott Mainz), Tim Korzuschek (1. FC Saarbrücken, ausgeliehen), Ergün Yildiz (FC Pesch), Vleron Statovci (eigene U19), Ricardo Antonaci (Arminia Ludwigshafen) Alexander Heinze, Selim Gündüz (beide vereinslos), Sebastian Schmitt (TSV Schott Mainz), Tim Korzuschek (1. FC Saarbrücken, ausgeliehen), Ergün Yildiz (FC Pesch), Vleron Statovci (eigene U19), Ricardo Antonaci (Arminia Ludwigshafen) Abgänge: Sven Schiffer (SpVg Frechen 20), Mario Zelic (TuRU Düsseldorf)

Bevor er im Juli des vergangenen Jahres zur Arminia gewechselt war, machte Antonaci Station bei Wormatia Worms, der TuS Koblenz, dem FC Gießen und bis zum Wechsel nach Ludwigshafen auch beim VfB Homberg. Insgesamt kommt der 1,77 Meter große Defensivspezialist auf 175 Einsätze in den Regionalligen West und Südwest, auf 50 Oberliga-Partien sowie auf 14 Spiele in der U19-Bundesliga Süd/Südwest.

"Ricardo ist ein regionalligaerfahrener Spieler, der als gelernter Außenverteidiger seine Qualitäten sowohl in der Rolle des Vorbereiters als auch in der des Standardschützen unter Beweis gestellt hat. Er hat uns im Training zudem als sehr positiver Charakter überzeugt. Wir freuen uns, ihn bei der Alemannia begrüßen zu dürfen", sagt Alemannia-Coach Fuat Kilic.

"Ich freue mich enorm, für so einen traditionsreichen Verein wie die Alemannia spielen zu dürfen und bin glücklich, hier zu sein. Ich habe große Lust auf die Aufgabe und brenne darauf, gemeinsam mit dem Klub erfolgreich zu sein", erklärt der Neuzugang selbst.