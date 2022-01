Landesliga-Knipser verkündet Schalke-Wechsel bei Instagram

Der FC Schalke 04 hat offenbar seine Regionalliga-Mannschaft verstärkt und einen neuen Stürmer verpflichtet. Das gab der neue Mann zumindest bei Instagram bekannt.

In der Hinrunde war er noch siebtklassig unterwegs, jetzt trägt er das Trikot des FC Schalke 04 - auch wenn es die U23 aus der Regionalliga West ist. Dieser Aufstieg ist für Niklas Castelle anscheinend Realität geworden. Der junge Stürmer des Landesligisten VfL Senden spielte zuletzt bei S04 im Probetraining vor. Und er scheint die Verantwortlichen tatsächlich von seinem Können überzeugt zu haben.

Zwar hat der Revierklub die Verpflichtung Castelles noch nicht offiziell verkündet. Doch auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte Castelle ein Foto, das ihn augenscheinlich bei einer Vertragsunterschrift zeigt. An seiner Seite sitzt Mathias Schober Schalkes Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. Aufgenommen wurde das Foto wohl in Vereinsräumlichkeiten, denn an der Wand hinter Castelle und Schober hängen Bilder vom Klubgelände. In seiner Instagram-Profilbeschreibung bezeichnet er sich zudem als "Player for S04".





Kurios: Vor einigen Tagen hatte bereits Schalkes Winterzugang Nelson Amadin seinen Wechsel vor der offiziellen Vereinsmitteilung verkündet - ebenfalls via Instagram.

Bisher spielte Castelle für den VfL Senden. Der Klub aus dem Münsterland ist in der Landesliga 4 unterwegs. Nach der Hinrunde hat der Torjäger bereits 24 Treffer auf dem Konto. Zum Vergleich: Der zweitbeste Schütze war halb so oft erfolgreich.

Castelle traf bei Schalkes Testspielsieg

Als Probespieler kam Castelle zuletzt bei den Testspielen gegen die Oberligisten SF Baumberg (1:2) und ASC Dortmund (10:0) zum Einsatz. Beim Sieg gegen den ASC stellte er gar seine Torgefahr unter Beweis und erzielte das zwischenzeitliche 4:0.

Nun scheint Castelle ein fester Bestandteil der von Torsten Fröhling trainierten U23 zu werden. Die Königsblauen stecken derzeit im Abstiegskampf in der Regionalliga West und treffen zum Restrunden-Auftakt am Samstag auf Borussia Mönchengladbachs U23 (14 Uhr, RS-Liveticker).