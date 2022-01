RWE gegen WSV: In 60 Jahren - nur vier Wuppertal-Siege in Essen

Rot-Weiss Essen gegen den Wuppertaler SV: Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum Showdown in der Regionalliga West - Erster gegen Zweiter.

Vor solchen Knallerspielen wird gerne mal die Statistik hervorgeholt. Gut aus Essener Sicht: Geht es nach der Bilanz, dann hat der Wuppertaler SV bislang nur sehr wenig in den Auswärtsspielen bei Rot-Weiss Essen geholt.

Kurzum: nur vier Siege - ein Sieg aus der Saison 1994/1995, ein Erfolg aus der Spielzeit 1997/1998, sowie zwei jüngere Dreier von 2013 und 2017. Und das in über 60 Jahren. Denn die ersten Duelle fanden in den 1960ern statt - siehe hier.

So verlief das Hinspiel am 25. August 2021: Wuppertaler SV: Patzler - Montag, Salau, Pytlik, Heidemann - Backszat (74. Tabaku), Bilogrevic (46. Aboagye) - Hagemann, Rodrigues Pires, Saric (63. Kübler) - Königs (63. Prokoph). Rot-Weiss Essen: Davari - Plechaty, Heber, Alonso, Herzenbruch - Grote, Dürholtz (81. Eismann) - Young (89. Heim), Harenbrock (70. Voelcke), Kefkir - Engelmann (77. Janjic). Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz. Tor: 0:1 Plechaty (35.). Gelbe Karten: Saric, Bilogrevic - Engelmann, Herzenbruch. Zuschauer: 4140.

Bitter für den WSV: Die letzten beiden Partien gingen an der Hafenstraße mit 1:5 und 1:6 verloren. "Diese Ergebnisse haben wir noch im Hinterkopf. Vor allem das 1:6. Da hat bei uns nichts geklappt. Das wird nicht wieder vorkommen", betonte Kevin Pytlik, Innenverteidiger der Wuppertaler, gegenüber der "Westdeutschen Zeitung".

Auch insgesamt - Heim- und Auswärtsspiele zusammengerechnet - spricht die Bilanz für Essen gegen Wuppertal. 44 Mal trafen beide Klubs in direkten Duellen aufeinander. 20 Mal siegte Essen, elfmal Wuppertal, zudem gab es 13 Unentschieden.

Seit Jahren ist das Duell RWE gegen WSV brisant. Klar, denn Rot-Weiss Essen steckt seit über einem Jahrzehnt in der 4. Liga fest und echte Derbys wie gegen Bochum, Duisburg, Dortmund oder Schalke waren in den letzten Jahren nicht möglich. Da die direkte Revier-Konkurrenz in höheren Ligen zuhause ist. Ähnlich sieht es beim Wuppertaler SV aus. Duelle gegen Erzrivale Fortuna Düsseldorf sind auch schon einige Jahre her. Wenn dann geht es, wie für Essen gegen Schalkes U23-Mannschaft, für den WSV gegen die U23 der Fortuna. Somit ist das Duell Rot-Weiss Essen gegen den Wuppertaler SV auch seit vielen Jahren in der Regionalliga ein brisantes für beide Fanlager - diesmal jedoch vor nur 750 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße.