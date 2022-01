VfB Homberg: Sechster Neuer! Ehemaliges BVB-Talent unterschreibt

Der VfB Homberg macht fleißig weiter, was die Neuverpflichtungen angeht. Am Samstag präsentierte der Regionalligist seinen 6. Winterzugang!

Mit Nico Lübke (zuletzt Westfalia Herne) verstärkt ein weiterer Spieler die Mannschaft des VfB Homberg zur Restrunde in der Regionalliga West. Der 20 Jahre alte, in Münster geborene Innenverteidiger, soll Trainer Sunay Acar mehr Optionen für die Defensive bringen.

Lübke begann seinen Werdegang in der Jugend von Preußen Münster, durchlief alle Jugendmannschaften von Borussia Dortmund, bis er sich 2019 der U19 vom VfL Bochum anschloss. Sein Debüt im Seniorenbereich konnte er 2020 in der Oberliga Westfalen bei Westfalia Herne feiern, wo er auf 14 Einsätze kam. Nun beginnt für ihn das Abenteuer Regionalliga West mit dem VfB Homberg.

Lübke ist nach Momodou Jallow (zuletzt in den USA aktiv), Sander Rau (Roda Kerkrade II), Philipp Meißner (1. FC Bocholt), Julian Meier (SC Wiedenbrück) und Yassine Bouchama (zuletzt ohne Klub) bereits Winterzugang Nummer sechs für den VfB Homberg.

Die Duisburger liegen mit gerade einmal elf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Regionalliga West und müssen in der Restrunde schon einen Kraftakt hinlegen, um den Abstieg in die Oberliga Niederrhein noch zu verhindern. Los geht es für den VfB am Samstag (14 Uhr) beim FC Wegberg-Beeck - ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Denn aktuell stehen die Beecker sechs Zähler vor Homberg.