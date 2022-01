RWO: Angstgegner im dritten Anlauf besiegt - Sonderlob für Lenges

Rot-Weiß Oberhausen hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Restrundenauftakt in der Regionalliga West in der kommenden Woche hingelegt.

Angstgegner besiegt! Diese Überschrift kann man durchaus stehen lassen. Denn Rot-Weiß Oberhausen hat im dritten Anlauf in dieser Saison den SC Wiedenbrück endlich bezwungen. Nach dem 0:1 und 1:2 in der Meisterschaft siegte RWO im Testspiel in Rheda-Wiedenbrück mit 3:1 gegen den SCW.

"Es war eine überragende erste Halbzeit von uns. Wir haben uns viele Torchancen erarbeitet und zurecht 2:0 geführt. Bis auf fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff haben wir eigentlich nichts zugelassen. In die zweite Halbzeit sind wir nicht so gut gekommen. Wiedenbrück hat hinten heraus dann auch gut gespielt. Wir konnten dann auch unsere Trainingsinhalte im Spiel üben. Das war wichtig. Loben möchte ich an dieser Stelle mal Adam Lenges, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat", bilanzierte Mike Terranova gegenüber RevierSport.

SC Wiedenbrück: Hölscher – Tia (46. Touray, 74. Osawe), Zech (46. Böhmer), Pudel (46. Geller), Brosowski (46. Hüsing) – Aciz (46. Amedick), Liehr (46. Demming) – Szeleschus (46. Dören), Kaptan (46. Özer) , Fehler (46. Harouz) – Ruzgis (46. Zahn). Rot-Weiß Oberhausen: Heekeren – Winter, Öztürk, Klaß (46. Fassnacht), Holthaus (54. Gabriel) – Propheter, Lenges – Oubeyapwa (67. Kabambi), Dorow (67. Odenthal), Heinz (67. Rexha) – Boesen (46. Kreyer). Schiedsrichter: Patrick Holz (Münster). Tore: 0:1 Boesen (11.), 0:2 Winter (18.), 1:2 Zahn (65., Foulelfmeter), 1:3 Rexha (90.).

Für das Terranova-Team startet die Regionalliga-Restrunde am kommenden Samstag, 22. Januar. Mit dem Gastspiel bei der U21 des 1. FC Köln (15.30 Uhr, Franz-Kremer-Stadion, RevierSport-Liveticker) wollen die Rot-Weißen gleich gut aus den Startblöcken kommen und ihre erste Aufgabe erledigen. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass Gästefans aufgrund der geringen Zuschauerzahl (maximal 750) nicht genehmigt sind.