Nach Hohl-Aus: SV Bergisch Gladbach präsentiert neuen Trainer

Ex-Regionalliga-West-Vertreter SV Bergisch Gladbach 09 hat einen neuen Trainer präsentiert. Helge Hohl hatte den Verein bekanntlich verlassen.

Stefan Müller ist neuer Trainer beim SV Bergisch Gladbach 09 und folgt damit auf Helge Hohl, der auf eigenen Wunsch den Mittelrheinligisten verlassen hat.

Der neue Bergisch-Gladbach-Coach kommt vom SV Schlebusch und führte das Team 2016 in die Landesliga. Dort spielt die Mannschaft seitdem eine gute Rolle und ist in dieser Saison ganz vorne mit dabei. Nach der Hinrunde liegen die Schlebuscher auf dem zweiten Tabellenplatz und sind in Schlagdistanz zum Aufstiegsrang.

Beim SV Bergisch Gladbach 09 unterschrieb Müller bis zum Ende der Saison 2022/23. "Mit Stefan Müller haben wir einen Trainer für uns gewinnen können, der mit seiner Philosophie vom Offensiv-Fußball sehr gut zu uns passt", freut sich 09-Präsident Rolf Menzel über die Verpflichtung des 41-Jährigen, die "langfristig angelegt ist". Stefan Müller hat sich unterdessen einiges vorgenommen: "Ich möchte auf die gute Arbeit meines Vorgängers aufbauen. Aber natürlich werde ich auch meine eigenen Ideen einbringen und möchte neue Akzente setzen." Der neue Mann überzeugte die Verantwortlichen um Sportdirektor Christian Schlösser durch sein Auftreten und seine sozialen Kompetenzen. "Wir waren sofort auf einer Wellenlänge", macht der Sportdirektor deutlich, dass es auch zwischenmenschlich passt. Seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie der 09er hat Müller bereits am Samstag (14 Uhr), wenn das Team zum ersten Testspiel des neuen Jahres beim FC Kray aus der Oberliga Niederrhein antritt.