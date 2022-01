RWE: Fans müssen auf Losglück hoffen - keine WSV-Anhänger in Essen

Rot-Weiss Essen gegen Wuppertaler SV: Diesem Gipfeltreffen der Regionalliga West - 23. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker - fiebern die Fans schon entgegen.

Wenn der Tabellenerste Rot-Weiss Essen zum Restrundenauftakt in der Regionalliga West gegen seinen aktuell ärgsten Verfolger Wuppertaler SV (Sonntag, 23. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) spielt, dann wollen natürlich alle RWE- und WSV-Fans dabei sein.

Klar ist jetzt schon: Es werden keine Anhänger des Wuppertaler SV im Stadion an der Hafenstraße anwesend sein. 750 Zuschauer darf RWE zum Spitzenspiel der Regionalliga West ins Stadion an der Hafenstraße herein lassen. Dies ergibt sich aus der jüngst veröffentlichten Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die 750 Karten wird RWE unter seinen über 5.000 Saison-Abo-Inhabern verlosen. Das gab der Verein nun offiziell bekannt.

Dauerkarten-Inhaber können sich auf Verlosung von 750 Wuppertal-Tickets bewerben

Demnach erhalten Dauerkarten-Inhaber die Chance, sich auf eins der 750 Tickets gegen den Wuppertaler SV zu bewerben. Dies ist bis zum kommenden Sonntag um 18 Uhr über ein Online-Formular möglich, auf dem alle erforderlichen persönlichen Daten hinterlegt werden müssen.

Der Zugang hierzu wird den RWE-Dauerkarten-Inhabern per Mail zugesandt. Der Verein informiert zudem, dass eine Absage-Mail nicht versandt wird. Für die 750 glücklichen "Gewinner" gilt dann am 23. Januar natürlich die 2G-Regelung sowie eine allgemeine Maskenpflicht auf dem gesamten Stadiongelände an der Hafenstraße.