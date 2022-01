Nach Vertragsauflösung in Köln: Youngster sucht sein Glück im Ausland

Bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hatte Sava-Arangel Cestic wohl keine Zukunft mehr. Jetzt hat das 20-jährige Defensivtalent einen neuen Klub gefunden.

Nach seiner Vertragsauflösung beim 1. FC Köln wurde Sava-Arangel Cestic bei einigen Klubs gehandelt. Seit Montagabend ist klar, für welchen Verein der 20-jährige Innenverteidiger künftig auflaufen er wird: Er wechselt zu HNK Rijeka, dem Tabellendritten der kroatischen ersten Liga.





In der Hinrunde war Cestic ausschließlich für die Kölner U21 in der Regionalliga West aufgelaufen (16 Einsätze) und nie für die Profis. Zu wenig offenbar für die Ansprüche Cestics, der in der Vorsaison immerhin elfmal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen war. So folgte im Winter die Trennung.

"Sava ist ein talentierter Abwehrspieler, der nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen muss", sagte Kölns Sportlicher Leiter Jörg Jakobs im Rahmen des Abschieds. "In gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es für alle Beteiligten am besten ist, den Vertrag aufzulösen."

Cestic einer von mehreren Abgängen in der U21 des 1. FC Köln

Bei seiner Vorstellung bei Rijeka zeigte sich Cestic beeindruckt von seinem neuen Klub: "Alles ist auf einem hohen Niveau. Ich habe das Stadion und das Trainingszentrum gesehen, von den Bedingungen her ist alles super." Er sei zu HNK gewechselt, weil er dort das beste Gefühl gehabt habe, erklärte der Youngster. "Ich bin noch jung und muss mich weiterentwickeln. Rijeka hat mir gezeigt, dass dies der beste Weg für mich ist."

In Köln schmerzt der Weggang des früheren Schalke-Jugendspielers vor allem die U21. Hier war er in der Hinrunde meistens gesetzt. Zumal Trainer Mark Zimmermann in der Rückrunde auch auf Jens Castrop und Marius Laux verzichten muss. Dafür könnte mit Christian Clemens ein bundesligaerfahrener Spieler mit Stallgeruch zum jungen Team stoßen.