1. FC Köln: U21 vor Verpflichtung eines 144-maligen Bundesligaspielers

Die U21 des 1. FC Köln musste in der laufenden Transferperiode schon einige wichtige Spieler ziehen lassen. Gut möglich, dass ein erfahrener Akteur demnächst dazu kommt.

21 Spiele, 35 Punkte: Eine starke Bilanz für die U21 des 1. FC Köln. Doch Erfolg weckt bekanntlich auch Begehrlichkeiten. So kommt es nicht überraschend, dass die Spieler von Kölns Reservetrainer Mark Zimmermann begehrt sind. Drei Mann hat die Regionalliga-Mannschaft des "Effzeh" im Winter schon verloren.

Jens Castrop, defensiver Mittelfeldspieler, der zum 1. FC Nürnberg verliehen wurde, Sava-Arangel Cestic, dessen Vertrag aufgelös wurdet, er seinen neuen Verein aber noch nicht vorgestellt hat, und Marius Laux, der seine Karriere beendete und ab sofort Teammanager der Bundesligamannschaft ist, stehen Zimmermann nicht mehr zur Verfügung.

Auf der Habenseite ist noch kein Zugang veröffentlicht worden. Gut möglich, dass sich das schon bald ändert. Denn aktuell befinden sich die Kölner in ihrem Trainingslager im spanischen Andalusien. Mit dabei ist auch ein beim 1. FC Köln sehr bekanntes Gesicht. Nämlich das von Christian Clemens. Der vereinslose Mittelfeldspieler weilt aktuell mit dem FC II in Spanien und wird die Zimmermann-Mannschaft in der Restrunde wohl verstärken. Sofern er kein Angebot aus dem Profibereich erhält. Das berichtet der "Geissblog".

Clemens, ein gebürtiger Kölner Junge, kam einst als Neunjähriger zum FC. 150 Spiele absolvierte er im Trikot des 1. FC Köln, davon vier in der Europa League. Nach der Zeit am Geißbockheim spielte er für Schalke 04 (2013-2014), Mainz 05 (2015-16) und Darmstadt (Januar bis Juli 2021) unterbrochen. Insgesamt blickt der 30-jährige Clemens auf 144 Bundesligaspiele, 65 Einsätze in der 2. Bundesliga, elf Partien in der 3. Liga und sieben Begegnungen in der Regionalliga West zurück.