VfB Homberg: Transfer-Offensive - vierter Neuer ist da

Der VfB Homberg hat es in Person von Trainer Sunay Acar gegenüber RevierSport angekündigt: Im Winter werden einige neue Spieler dazukommen. Gesagt, getan.

Mit einem Rumpfkader ist der VfB Homberg in die laufenden Regionalliga-West-Saison gestartet. Dass 17 Feldspieler und zwei Torhüter für die 4. Liga zu wenig sind, merkten die Duisburger frühzeitig. Zur Winterpause liegt der VfB auf dem vorletzten Tabellenplatz und hinkt dem rettenden Ufer bereits sieben Zähler hinterher.

"Wir müssen jetzt ordentlich nachlegen, um eine realistische Chance auf den Klassenerhalt zu haben", betonte Trainer Sunay Acar noch vor dem Jahreswechsel gegenüber RevierSport. Acar sprach von bis zu sechs neuen Spielern im Winter.

Zumindest der vierte neue Mann ist am Rheindeich angekommen. Nach Momodou Jallow (zuletzt in den USA aktiv), Sander Rau (Roda Kerkrade II) und Philipp Meißner (1. FC Bocholt) hat der VfB nun auch Julian Meier (SC Wiedenbrück) unter Vertrag genommen. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler spielte in Wiedenbrück keine Rolle mehr und in Homberg vor. Mit Erfolg. Die Verantwortlichen gaben ihm nach dem Probetraining einen Vertrag.

Der gebürtige Düsseldorfer war in der Jugend für den VfB Hilden, den Wuppertaler SV und Erzgebirge Aue aktiv. Im Seniorenbereich spielte er für den 1. FC Monheim, SC Wiedenbrück und nun VfB Homberg.