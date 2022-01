U23: Schalke testet Ex-Uerdingen und Landesliga-Torjäger

Die U23 des FC Schalke 04 verlor am Samstag ein Testspiel gegen Oberligist Sportfreunde Baumberg mit 1:2. Mit dabei waren zwei Gastspieler und ein Neuzugang.

Den ersten Test im neuen Jahr hat die U23 des FC Schalke 04 am Samstag knapp verloren. Mit 1:2 musste sich der West-Regionalligist gegen die Sportfreunde Baumberg aus der Oberliga Niederrhein geschlagen geben.

Sven Mende erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für Schalke (76.), für Baumberg trafen Robin Hömig (24., Elfmeter) und Bilal Sezer (81.). Allerdings trat S04 auch ohne Daniel Kyerewaa, Bleron Krasniqi, Leonardo Scienza und Joey Müller in der Startelf an. Das Quartett kam zuvor für eine Halbzeit beim Testspiel der Profis gegen Fortuna Sittard zum Einsatz.

Dafür gab ein neuer Mann seine Premiere im königsblauen Trikot: Winter-Zugang Nelson Amadin wurde für die letzten 20 Minuten eingewechselt. Und darüber hinaus durften mit Niklas Castelle sowie Hans Anapak auch zwei Gastspieler mitwirken. Das Duo stand in der Startelf.

Bei Anapak handelt es sich um einen 20-jähriger Flügelspieler. Er ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag beim KFC Uerdingen im vergangenen Sommer ausgelaufen war. Zuvor durchlief der gebürtige Bonner die Juniorenteams von Bayer Leverkusen.

Der zweite Probespieler, Castelle, hingegen ist ein aufstrebendender Amateurspieler. Er spielt für den VfL Senden in der Landesliga Westfalen 4 und hat dort mit 24 Saisontoren auf sich aufmerksam gemacht. Wie es mit dem Duo weitergeht, ist nicht bekannt.

Schalke U23: Generalprobe gegen Stuttgart und Frank Fahrenhorst

Zum Spiel aber sagte S04-Trainer Torsten Fröhling auf der Vereinshomepage: "Das heutige Ergebnis ist nicht so wichtig, aber natürlich wollten wir auch nicht verlieren und keine einfachen Gegentore kassieren." Unzufrieden zeigte er sich mit dem Offensivspiel. "Wir hatten viel Ballbesitz, waren aber nicht zielstrebig genug und haben im Strafraum zu viele Haken geschlagen. Vom Tempo her war die zweite Hälfte dann besser.“

Bevor die Schalker U23 zum Restserienstart am 22. Januar (14 Uhr) bei der Reserve von Borussia Mönchengladbach antritt, steht noch ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Am kommenden Samstag gastiert die Südwest-Regionalligist VfB Stuttgart U23 mit dem früheren Schalke-Jugendcoach Frank Fahrenhorst (11 Uhr) in Gelsenkirchen.