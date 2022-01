RWO: Die "Neuen" knipsen - 18-Jähriger gilt als großes Talent

Beim RWO-Kantersieg gegen den KFC erzielten U19-Talent Kilian Skolik und Probespieler Kingsley Sinclair jeweils ein Tor. Mike Terranova war dennoch nicht komplett überzeugt.

Rot-Weiß Oberhausen startete erfolgreich ins neue Fußballjahr und bezwang den Ligakonkurrenten aus der Regionalliga West KFC Uerdingen im ersten Testspiel mit 6:1 (1:1). Mit von der Partie waren unter anderem zwei "Neue", die beim Erfolg jeweils einen Treffer markieren konnten.

RWO-Trainer Mike Terranova setzte in der zweiten Hälfte auf das 18-jährige Talent aus der eigenen Jugend Kilian Skolik und der 1,95 Meter große Mittelstürmer erzielte nach seiner Einwechslung das zwischenzeitliche 3:1 aus Sicht der Oberhausener.

Terranova über das junge Talent: „Großes Kompliment an Skolik. Er kam rein und hat direkt sein Tor gemacht. Er hat unheimlich viel Potenzial, aber das kann er nur abrufen, wenn er oft bei uns ist. Er muss das zwar noch alles lernen, jedoch hat er sich mit seinem Tor direkt belohnt und das ist für einen so jungen Spieler natürlich unheimlich wichtig.”

Gute Ansätze, aber auch viel falsch gelaufen

Des Weiteren kam ein weiterer junger Mann zum Einsatz, wenn auch erstmal zur Probezeit. Der 20-jährige Neuseeländer Kingsley Sinclair von Auckland United kam im Testspiel in den ersten 45 Minuten zum Einsatz und markierte mit seinem Tor den 1:1-Halbzeitstand. Er absolvierte schon die komplette Trainingswoche bei RWO. Cheftrainer Mike Terranova sah in ihm jedoch noch einiges an Verbesserungspotenzial: „Bei ihm ist es schwer zu bewerten. Klar hat er eine gute Veranlagung, ist schnell und hat einen guten Schuss. Jedoch hat er das, was ich eigentlich von uns verlange, nicht umgesetzt. Das kann er aber auch noch nicht so schnell wissen. Natürlich habe ich im Vorfeld mit ihm gesprochen und ihm das erklärt. Man kann auch nicht verlangen, dass er alles in so kurzer Zeit lernt. Ich glaube er kann mehr. Er hat gute Ansätze gezeigt, jedoch ist auch sehr viel falsch gelaufen. Das ist aber normal.”

Nils Winter macht sich für Kingsley Sinclair stark

RWO-Spieler Nils Winter, der gegen Uerdingen mit Sinclair auf der rechten Seite spielte erklärte hingegen, dass er einiges von seinem Mitspieler auf Probe halte und er das Potenzial habe sich weiterzuentwickeln. ([url]https?://www.reviersport.de/fussball/regionalliga/a544304---rwo-leistungstraeger-setzt-fuer-probespieler-transfer.html)[/url] .

Ob Sinclair bei Rot-Weiß Oberhausen bleiben darf, wird sich voraussichtlich in der kommenden Woche herausstellen. Dass Mike Terranova ein gutes Händchen dafür hat, aus Fußballern echte Leistungsträger zu machen, hat er in der Vergangenheit bereits unter anderem an Beispielen wie Keeper Justin Heekeren oder Flügelflitzer Anton Heinz eindrucksvoll bewiesen. Ob der Chef an der Seitenlinie den Neuseeländer unter seine Fittiche nehmen wird, wird sich zeigen. Das letzte Wort hat wie oftmals der Trainer.