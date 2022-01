Testspiele am Samstag: WSV vor Zuschauern, RWE ohne Fans

Rot-Weiss Essen und der Wuppertaler SV bestreiten am Samstag jeweils ein Testspiel, bevor für RWE am Montag und den WSV am Sonntag der Flieger Richtung Türkei-Trainingslager startet.

Den Sportplatz des TuS Bövinghausen an der Dortmunder Provinzialstraße und die Essener Hafenstraße, die Heimat von Rot-Weiss Essen, trennen gerade einmal 33 Kilometer. Warum wird das an dieser Stelle erwähnen, ist ganz einfach: Bövinghausen darf am Samstag zum Testspiel gegen den Wuppertaler SV 750 Zuschauer auf den Sportplatz lassen. RWE dagegen muss gegen den SV Meppen unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen.

"So sind nun mal die Regeln. Die muss auch nicht jeder verstehen. Während es sich bei uns um ein Amateur-Testspiel, also eine regionale Sportveranstaltung handelt, steht in Essen ein Profi-Freundschaftsspiel, eine überregionale Veranstaltung, an. Deshalb der Unterschied, was die Corona-Maßnahmen bezüglich der Zuschauer angeht", erklärt Ajan Dzaferovski, Boss des Westfalenliga-Primus aus Dortmund-Bövinghausen.

Der TuS-Macher freut such jedenfalls, dass am Samstag die Tageskasse rund 90 Minuten vor Spielbeginn - Anstoß ist um 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) - aufmachen wird. "Wir rechnen mit einem vollen Haus, also 750 Fans. Peter Neururer wird als WSV-Sportvorstand auch da sein und ist sicherlich eine Attraktion für die Menschen. Zudem haben sich gefühlt 50 Pressevertreter angekündigt. Das Spiel zieht schon. Wir wollen uns in diesem Spiel vor den Zuschauern natürlich auch gut präsentieren", betont Dzaferovski. Rund 300 Fans aus Wuppertal dürfen dem Spiel auch beiwohnen und David Odonkor sowie Kevin Großkreutz auf Bövinghausener Seite gegen ihre Mannschaft vor dem Abflug in das Türkei-Trainingslager - 9. bis 16. Januar - unter die Lupe nehmen.

Derweil werden die RWE-Fans im Testspiel gegen Meppen wohl auf den RevierSport-Liveticker (16 Uhr) zurückgreifen dürfen. Denn das Spiel gegen Drittligist Meppen findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Schade, dass das Testspiel ohne Zuschauer stattfindet. Ich bin mir sicher, dass einige Meppener auch gekommen wären", meint RWE-Trainer Christian Neidhart, der am Montag um 7.40 Uhr mit seinen Rot-Weissen Richtung Belek abhebt.