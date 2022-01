MSV: Ehemaliges Zebra-Talent stellt sich in der Regionalliga vor

Der Nord-Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck hat seit wenigen Tagen einen neuen Trainer - und auch einen Probespieler im Training. Einen, der beim MSV Duisburg ausgebildet wurde.

Oliver Zapel ist neuer Trainer des 1. FC Phönix Lübeck. Der Fußballlehrer hat beim Nord-Regionalligisten Daniel Safadi ersetzt. Zapel soll den 1. FC Phönix in der Restrunde in die Erfolgsspur führen.

Neben dem ehemaligen Coach der SG Sonnenhof Großaspach und des SC Fortuna Köln wollen die Lübecker auch neue Spieler an Land ziehen. Aktuell stellt sich im Probetraining mit Batuhan Bayrak ein Mittelfeldspieler vor, der im Ruhrgebiet seine Spuren hinterlassen hat. Der 19-Jährige stand von 2017 bis zum Sommer 2021 im Nachwuchs des MSV Duisburg unter Vertrag. Seit dem 1. Juli 2021 ist der Deutsch-Türke ohne Klub. Für die MSV U19-Mannschaft bestritt Bayrak 13 Junioren-Bundesligaspiele (zwei Tore) und für das U17-Team 23 Begegnungen (acht Treffer).

Zapel zeigt sich von dem ehemaligen "Zehner" der MSV-U-Mannschaften durchaus angetan. "Er hat bisher offensives Mittelfeld gespielt und immer die Zehn auf dem Rücken gehabt. Da hat man eine gewisse Erwartungshaltung von sich, wir aber auch an ihn. Die ersten Einheiten hat er das richtig gut gemacht, mit einer guten Dynamik Richtung Tor. Zu unseren Ansprüchen gehören noch ein paar defensive Parameter, die konnten wir zwar oberflächlich erkennen, aber noch nicht vertiefen. Der Eindruck, den er vermittelt ist gut, aber es auch noch ein typischer Jugendspieler. Dazu kommt er noch aus dem Ruhrpott und musste sich erstmal an die klimatischen Bedingungen gewöhnen. Er ist ein guter Junge, der viel mitbringt", wird der neue Lübecker Trainer auf dem Portal "hlsports.de" zitiert.

Bayrak stellte sich zuletzt in Holland, Türkei und Malta vor

Bayrak selbst wäre auf jeden Fall bereit in Lübeck zu unterschreiben. Seine Berater Deniz Sevinc und Stephan Bockers von der Agentur "B|S International Sports Consulting" sagen gegenüber RevierSport: "Batuhan hat sich in den letzten sechs Monaten bei mehreren Vereinen vorgestellt. Das Problem war immer, dass er von der Jugend kommt und viele Profi-Vereine es einfach nicht gewagt haben, ihm die Chance zu geben. Jetzt hat er aufgrund der Vermittlung des Scoutes Hicham Chakkour die Möglichkeit, sich in Lübeck zu empfehlen." Bayrak spielte bei Klubs wie Fortuna Sittard, VVV Venlo (beide Niederlande), FC Mosta (Malta) oder auch Galatasaray Istanbul (Türkei) vor. Im Ausland erhielt er keinen Vertrag, vielleicht wird der Ex-Duisburger sein Glück im hohen deutschen Norden finden.