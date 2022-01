Alemannia Aachen: Verstärkung für den Angriff - 15-Tore-Mann kommt

Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat im Kampf um den Regionalliga-Klassenerhalt noch einmal personell nachgelegt und sich mit einem weiteren Spieler verstärkt.

Fuat Kilic, Trainer von Alemannia Aachen, hatte es seit seinem Amtsantritt und vor dem Jahreswechsel des Öfteren betont: Im neuen Jahr müssen Verstärkungen her, damit die Alemannia aus dem sportlichen Schlamassel herauskommt.

Gesagt, getan: Mit Alexander Heinze, Selim Gündüz (beide vereinslos), Sebastian Schmitt (TSV Schott Mainz) und Tim Korzuschek (1. FC Saarbrücken, ausgeliehen) wurden bereits vor einigen Tagen vier neue Spieler präsentiert. Nun kommt Verstärkung Nummer fünf: Wie das Portal "Fupa" berichtet, sind sich die Aachener mit einem neuen Stürmer einig.

Demnach wechselt Ergün Yildiz vom Mittelrheinligisten FC Pesch in die Kaiserstadt nach Aachen. Von 2011 bis 2015 war der Angreifer bereits im Aachener Nachwuchs aktiv.

Homberg-Spiel neu terminiert:Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat die ursprünglich für Samstag, den 4. Dezember, um 14 Uhr angesetzte Heimpartie des 19. Spieltags gegen den VfB Homberg neu terminiert. Das Spiel gegen die Duisburger wird nun am Mittwoch, den 2. Februar 2022, um 19.30 Uhr auf dem Tivoli angepfiffen. Bereits erworbene Tickets für dieses Spiel behalten ihre Gültigkeit.

Der 24-jährige Yildiz kommt in der abgelaufenen Hinrunde auf gleich 18 Torbeteiligungen - 15 eigene Buden und drei Vorlagen. Und das alles in nur 13 Einsätzen. Für die Aachener, die in 20 Begegnungen gerade einmal 19 Treffer erzielt haben, könnte Yildiz in der Restrunde ein wichtiger Spieler werden. Ob er der letzte Winter-Zugang bleibt, ist offen. Gut möglich, dass Kilic noch einmal nachlegen wird.