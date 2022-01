RL: 3 Neue für RWE? Münster vor Rückholaktion von S04-Verteidiger

Preußen Münster will den Aufstieg in die 3. Liga packen. Ein neuer Außenverteidiger könnte dabei helfen.

Es wird ein packender Kampf um den Aufstieg in der Regionalliga West. Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, der Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen hoffen noch auf den großen Wurf - sprich den Aufstieg in die 3. Liga.

Münsters Plan in der Vorbereitung 03.01. Trainingsauftakt (14:30 Uhr) 08.01. Testspiel beim MSV Duisburg (14 Uhr) 15.01. Testspiel bei Eintracht Rheine (14 Uhr)

Während die WAZ berichtet, dass RWE noch drei Spieler verpflichten könnte, unter anderem als Ersatz für den suspendierten Dennis Grote und den verletzten Kevin Holzweiler, könnte auch der SC Preußen Münster noch neue Spieler verpflichten.

Die Bild meldet, dass ein Außenverteidiger vor der Rückkehr nach Münster stehen soll. Und zwar Lukas Frenkert, der 21-Jährige wechselte erst vor der laufenden Saison zum Liga-Rivalen FC Schalke 04. Nun soll er vor der Rückkehr stehen und womöglich beim Trainingsauftakt am Montag schon auf dem Rasen stehen.

Für Schalkes U23 stand Frenkert 15 Mal auf dem Rasen. In Münster würde er die personelle Auswahl für Trainer Sascha Hildmann erneut vergrößern, denn von den lange verletzten Spielern sind fast alle wieder an Bord, so dass die Preußen im Aufstiegskampf fast aus dem Vollen schöpfen können.