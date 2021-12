Bonner SC: Neuer Trainer kommt - neuer Spielort steht fest

Der Bonner SC überwintert auf einem Abstiegsplatz. In der Restrunde muss sich der BSC strecken. Ein neuer Trainer soll den Klassenerhalt eintüten, wie der Sportchef erklärt.

Daniel Zillken über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir haben 18 Punkte, da fehlen ganz klar einige Zähler. Ich denke, dass wir fünf bis sechs Punkte mehr auf dem Konto haben könnten. Von 21 Spielen, in denen wir 63 Punkte hätten holen können, sind 18 Zähler zu wenig. Ganz klar! Da sind sich alle beim Bonner SC im Klaren drüber. Deshalb können wir natürlich nicht zufrieden sein. Es gibt viel Arbeit für uns."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir haben uns im beidseitigem Einvernehmen von unserem Trainer Björn Joppe getrennt. Der neue Mann soll zum Trainingsauftakt am 3. Januar 2022 auf dem Platz stehen. Wir stehen da mit drei, vier Kandidaten in guten Gesprächen. Wir wollen einen Trainer holen der anpackt, die Gegebenheiten hier annimmt. Wir sind nicht Rot-Weiss Essen, Preußen Münster oder Rot-Weiß Oberhausen: das sind wir nicht. Wir sind der Bonner SC. Aber auch wir haben vernünftige Strukturen. Hier kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Wir halten auch Augen und Ohren nach neuen Spielern auf. Es wäre gut, wenn wir uns verstärken könnten. Aber wir werden keinesfalls in Aktionismus verfallen. Zudem kann ich preisgeben, dass wir in der Restrunde nicht im Sportpark Nord spielen werden. Dieser wird nämlich umgebaut. Wir ziehen nach Pennenfeld um. Hier werden wir unsere restlichen Heimspiele bestreiten."

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen mit dem neuen Trainer, eine gute, kurze Vorbereitung hinlegen und natürlich den Klassenerhalt schaffen. Dieses Ziel genießt die höchste Priorität."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Wir werden kein Trainingslager beziehen. Wir starten am 3. Januar. Am 8. Januar testen wir gegen Rot-Weiß Koblenz in Bonn, am 12. Januar gegen den Siegburger SV und am 15. Januar gegen den VfB Hilden."