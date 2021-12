Fortuna Düsseldorf II: Ausbildungsauftrag erfüllt - Trio bei den Profis

Fortuna Düsseldorf II überwintert auf dem 9. Tabellenplatz. RevierSport hat mit Trainer Nico Michaty ein Halbzeit-Fazit gezogen.

Nico Michaty über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir haben 28 Punkte geholt und deshalb ist die Runde bisher für uns auch sehr positiv gelaufen. Wir haben mit Lex-Tyger Lobinger, Tim Oberdorf und Phil Sieben auch drei Mann zu den Profis gebracht. Damit sind wir unserem Ausbildungsauftrag gerecht geworden. Das freut uns natürlich sehr - auch für die Jungs, die sich das verdient haben. Es sollte auch ein Ansporn für die anderen Spieler sein. Das Auftreten und die Leistungen waren wirklich gut und darauf lässt es sich für 2022 aufbauen."

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Unser Kader ist sehr dünn. In den letzten drei Spielen hatten wir praktisch nur elf Spieler zur Verfügung. Wir halten Augen und Ohren offen. Wir versuchen uns im Winter zu verstärken.

… die Ziele für 2022:

"Wir wollen eigentlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Die bisherige Runde war sehr gut. Wir wollen weiter die Jungs so entwickeln, dass sie auch ein Thema für unsere Profimannschaft sind."

… die Vorbereitung (Trainingslager, Trainingsstart, Testspiele):

"Wir starten am 3. Januar. Also: die Pause hält sich wirklich in Grenzen. Es wird kein Trainingslager geben. Am 8. Januar testen wir daheim gegen die Oberligamannschaft des TSG Sprockhövel und am 11. Januar auch in Düsseldorf gegen den ambitionierten Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger."