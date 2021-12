FC Wegberg-Beeck: "Klassenerhalt wäre eine Riesen-Aktion von uns"

Der FC Wegberg-Beeck hat sich mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf II in die Winterpause verabschiedet, überwintert dennoch auf einem Abstiegsplatz. Der Trainer blickt zurück.

Mark Zeh über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Regionalliga West:

"Wir haben uns nach einem verpatzten Start gesteigert. Das letzte Spiel und der Sieg bei Fortuna Düsseldorfs U23 hat uns noch einmal Mut gemacht und gestärkt. Wir wollen nach der Pause an diese Partie anknüpfen und in der Restrunde Vollgas geben.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

"Wir haben bereits Mohamed Redjeb verpflichtet. Er war zuletzt in den USA aktiv. Er kennt die Liga und ist ein guter Defensivspieler, der sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Sechser-Position eingesetzt werden kann. 'Mo' bringt ein gutes Kopfballspiel mit und kann für uns Stabilität bringen. Zudem hat der Verein den Vertrag mit Brook-Lyn Merl zum 31. Dezember aufgelöst. Brook-Lyn kam bei uns nicht so zum Einsatz wie erhofft. Dass wir gerne noch Tugrul Erat von Rot-Weiß Oberhausen verpflichten würden, ist kein Geheimnis."

… die Ziele für 2022:

"Klassenerhalt! Alles weitere wird man sehen. Der Verein, die Mannschaft, alle wollen den Klassenerhalt. Wenn man bedenkt, dass nur der VfB Homberg und wir nicht unter professionellen Bedingungen arbeiten, dann wäre der Klassenerhalt schon eine Riesen-Aktion von uns."

… die Vorbereitung:

"Wir starten am 3. Januar. Die Woche drauf würden wir gerne ein Testspiel bestreiten. Da suchen wir noch einen Gegner. Am 15. Januar testen wir gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer 1. FC Düren. Eine Woche später geht es dann schon wieder um Punkte in der Regionalliga West."