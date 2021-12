RL West: Kurz vor Weihnachten gibt es den nächsten Trainerwechsel

Zwei Tage vor dem Heiligen Abend hat ein Regionalliga-West-Klub die Notbremse gezogen und sich für einen Trainerwechsel entschieden.

Der Bonner SC hat sich mit zwei Enttäuschungen, der 1:6-Klatsche in Essen und dem 1:1-Remis gegen Schlusslicht KFC Uerdingen, in die Winterpause verabschiedet. Der BSC überwintert auf einem Abstiegsplatz. Im neuen Jahr soll dann ein neuer Trainer den Abstieg in die Mittelrheinliga verhindern.

Denn am Mittwochabend, 22. Dezember 2021, gab der BSC bekannt, dass sich der Verein und Trainer Björn Joppe einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt haben. Der 43-Jährige hatte die "Rheinlöwen" am 13. Dezember 2020 übernommen und insgesamt in 45 Pflichtspielen geführt. Joppes Bilanz: zwölf Siege, acht Remis, 25 Niederlagen, 56:81 Tore, 0,98 Zähler pro Partie.

Die Trainerwechsel der laufenden Saison in der Übersicht: SV Rödinghausen: Carsten Rump für Nils Drube SV Straelen: Thomas Gerstner für Benedict Weeks Alemannia Aachen: Fuat Kilic für Patrick Helmes KFC Uerdingen: Alexander Voigt für Dmitry Voronov Bonner SC: ? für Björn Joppe

Auch ein Grund für die vorzeitige Trennung: Ex-Profi Joppe wird im neuen Jahr den Lehrgang zur A-Trainer-Lizenz absolvieren und stünde dem BSC im Abstiegskampf nur zeitweise zur Verfügung. "Wir sind deshalb in unseren Gesprächen übereingekommen, dass sich beides angesichts der Tabellensituation nur schwer miteinander vereinbaren lässt", erklärt BSC-Sportdirektor Daniel Zillken. Der neue starke Mann in Bonn ergänzt: "Unsere Situation ist herausfordernd und benötigt vollen Einsatz sowie Verfügbarkeit. Wir werden jetzt schauen, wie wir uns auf der Cheftrainer-Position neu aufstellen."

Der BSC strebt eine Neubesetzung der Cheftrainerposition bis zum Trainingsauftakt am 3. Januar 2022 an.