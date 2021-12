Rot-Weiss Essen verteidigte die Tabellenspitze durch einen 1:0-Erfolg beim SV Straelen. Für Luca Dürholtz ist die enge Spitzengruppe keine Überraschung.

Die Erleichterung war spürbar bei Rot-Weiss Essen nach dem erfolgreichen Jahresabschluss. Mit einem 1:0-Sieg beim SV Straelen konnte sich der Spitzenreiter für die Heimspiel-Klatsche (1:4) revanchieren und geht durch den Dreier als Wintermeister in die kurze Pause.





Es war ein hartes Stück Arbeit, aber der siebte Auswärtssieg in dieser Saison war mehr als verdient für die Rot-Weissen. Gerade vor dem Seitenwechsel hatte die Elf von Trainer Christian Neidhart einige gefährliche Abschlüsse und schnürte den Gegner nahezu in der eigenen Hälfte ein. Das einzige Manko: Die Torausbeute. Viele Chancen wurden kläglich vergeben. Nach dem Wiederanpfiff wurde die Partie ausgeglichener und Straelen warf – vor allem in der Schlussphase – mit vielen langen Bällen alles in die Waagschale. Aber: Das änderte nichts am Ergebnis. Der Treffer von Simon Engelmann (45.) hatte auch nach 90 Minuten Bestand.

Luca Dürholtz, der gemeinsam mit Niklas Tarnat im zentralen Mittelfeld spielte, lobte seine Mitspieler: "In der ersten Halbzeit haben wir super gespielt. Da muss man eigentlich schon den Deckel draufmachen. Dann hätten wir natürlich mehr Ruhe gehabt. Wenn man 1:0 führt, wird es am Ende dann immer eklig. Wir wollen natürlich Fußball spielen, aber der Platz war nicht einfach zu bespielen. In der Schlussphase haben wir gezeigt, dass wir auch kämpfen können. Der Gegner hatte nichts mehr zu verlieren, aber wir haben gut verteidigt."

Das erste Ziel hat RWE erreicht: Auf Platz eins überwintern. Diesen Rang möchte der Regionalligist bis zum Ende der Saison bestätigen, um den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen. Das Verfolgerfeld ist aber stark aufgestellt: Der Wuppertaler SV, Preußen Münster und Fortuna Köln haben allesamt über zwei Punkte im Schnitt. Auch in der Restrunde wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben. "Die anderen Teams machen es gut. Solange wir ganz oben stehen, können wir zufrieden sein. Die enge Spitzengruppe ist für mich keine Überraschung. Wir konzentrieren uns nur auf uns! Was die anderen machen, sehen wir dann", erklärte Dürholtz.