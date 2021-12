Münster: Hauptsponsor bis 2024 - das sagt Niemeyer über RWE-Kapitän

Der Jahresabschluss ging für Preußen Münster sehr ereignisreich zu Ende. Gegen Gladbach II gab es nur einen Punkt, der Hauptsponsor verlängerte und dann war da noch das Grote-Thema.

Preußen Münster musste sich gegen Borussia Mönchengladbach II am Ende mit einem 1:1-Remis begnügen. Dabei agierten die Adlerträger ab der 45. Minute und der Roten Karte für Gladbachs Jacob Italiano eine Halbzeit lang in Überzahl.

Münsters Trainer Sascha Hildmann war nach dem Spiel stinksauer. Dafür sorgte Marius Mause, U23-Spieler der Preußen. Dieser hatte seine Stutzen nicht regelkonform an und musste mit seiner Einwechselung warten. Der erste Pfosten konnte nicht wie geplant von dem Innenverteidiger besetzt werden, sodass der 1,89 Meter große Michel Lieder den Ball fünf Minuten vor Schluss zum 1:1-Ausgleich über die Linie drücken konnte. Ich bin auf 3.000. Wir sind nicht im Amateurbereich. Ich will nicht laut sagen, was ich in dem Moment gedacht habe. Ich bin mächtig sauer darüber, was da passiert ist. Das Unentschieden haben wir uns selbst zuzuschreiben. Das ist eine ganz schlimme Geschichte, die mir überhaupt nicht gefällt", polterte Hildmann.

Auf "3000" waren auch manche Fans von Rot-Weiss Essen an diesem Wochenende. Der Grund: Dennis Grote. Der RWE-Kapitän wird nämlich von Preußen Münster umworben - oder besser gesagt: Dem 35-Jährigen wurde ein attraktiver Vertrag angeboten, den er gerne angenommen hätte. Jedoch schob Rot-Weiss Essen einen Riegel vor - kurz: keine Freigabe.

Peter Niemeyer, Münsters Sportchef und Grotes Kumpel, äußerte sich nach dem 1:1 gegen Gladbach II gegenüber der Bild-Zeitung zu der Grote-Personalie. "Dennis und ich telefonieren häufiger und tauschen uns über Zukunftsthemen aus. Aber wir haben von uns aus keinen Kontakt zu Essen aufgenommen."

Hauptsponsor bleibt bis 2024 an Bord

Das enttäuschende Gladbach-Remis und der Wirbel um Grote: eine gute Nachricht gab es für die Preußen dann doch noch zum Jahresabschluss. Fiege bleibt Hauptsponsor des SC Preußen Münster. Der ursprünglich im Sommer 2022 auslaufende Vertrag wurde frühzeitig und unabhängig von der Ligazugehörigkeit bis zum 30. Juni 2024 verlängert. "Wir sind von der Zusammenarbeit mit dem Verein und der Mannschaft so begeistert, dass wir bereits jetzt für zwei weitere Jahre verlängert haben", sagt Martin Rademaker, Vorstandsmitglied der Fiege-Gruppe. "Wir haben das Gefühl, dass beim SCP gerade nicht nur sportlich etwas Großartiges entsteht und zusammenwächst – und wir möchten sehr gerne noch länger ein Teil davon sein."