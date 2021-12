Gladbach II vor SCP: "Neben Essen die kompletteste Mannschaft der Liga"

Zwei Spiele am Freitag, acht am Samstag: Dann ist das Jahr 2021 für die West-Regionalligisten beendet. Borussia Mönchengladbach II reist zum SC Preußen Münster.

Nein! Borussia Mönchengladbach II spielt keine gute Runde. Immerhin konnte der Fohlen-Nachwuchs am vergangenen Spieltag mit einem 2:0-Erfolg über Kellerkind VfB Homberg die Serie von sieben Niederlagen in Folge stoppen. Durch den Dreier kann Gladbach ein wenig aufatmen, sonst wäre man noch tiefer im Schlamassel. So beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz acht Punkte.

"Ich bin sehr zufrieden, wie wir es gegen Homberg gemacht haben. Es war für mich nicht unbedingt zu erwarten, dass wir nach der vorherigen Niederlagenserie so auftreten", atmete auch Heiko Vogel, Mönchengladbachs U23-Trainer, auf.

Am Samstag geht es dann für die Gladbacher zur Hammer Straße nach Münster. Knapp 3000 Zuschauer, die bei diesem Spiel erlaubt sind, werden versuchen eine lautstarke Stimmung zu erzeugen, um die Mannschaft von Preußen Münster mit einem Dreier in die Winterpause zu verabschieden. "Wenn wir gegen Homberg den Ball verloren haben, hat es nicht lange gedauert, bis wir ihn wieder hatten. Das sind Momente, die wir gegen Preußen Münster auch brauchen. Dementsprechend wollen wir genau da weitermachen, wo wir gegen Homberg aufgehört haben", zeigt sich Vogel selbstbewusst.

Der 46-jährige Fußballlehrer weiß aber auch, dass seine Mannschaft am Samstag in Münster der Tabellenzweite der Regionalliga West erwartet - ein großes Kaliber. "Neben Essen stellt Münster für mich die kompletteste Mannschaft. Das Team ist gespickt mit Spielern, die schon wesentlich höher gespielt haben. Julian Schauerte, um nur ein Beispiel zu nennen, hat jahrelang in der 2. Liga gespielt. Münster hat somit eine enorme individuelle Qualität, aber auch sehr viel Erfahrung und Routine. Dementsprechend spielt die Mannschaft Fußball. Daher müssen wir sehr fehlerreduziert auftreten", erzählt Vogel.