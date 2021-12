RWE-Trainer: "Gute Spieler nach Essen zu lotsen, ist schwierig"

Rot-Weiss Essen will mit einem Sieg am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim SV Straelen als Tabellenführer in die kurze Winterpause gehen.

19 Spiele, 44 Punkte: Rot-Weiss Essen ist aktuell auf dem besten Weg die starke Saison 2020/2021, in der RWE nur knapp an Borussia Dortmund II scheiterte, zu übertreffen.

Um das ersehnte Ziel Drittliga-Aufstieg zu erreichen, sollte RWE nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen - im Niederrheinpokal-Halbfinale und am zweiten Spieltag dieser Saison - den SV Straelen besiegen. Von einem "Angst-Gegner" will Essens Erfolgstrainer Christian Neidhart (53) vor dem Duell an der Römerstraße (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) nichts hören.

Christian Neidhart über...

... die Personallage: "Der Stand ist derselbe, wie vor dem Bonn-Spiel. Dennis Grote ist weiterhin krank und wird uns auch in Straelen nicht zur Verfügung stehen. Zudem fallen die Langzeitverletzten Daniel Heber, Oguzhan Kefkir, Michel Niemeyer und Kevin Holzweiler aus."

... die Doppelspitze Janjic/Engelmann: "Sie haben das gegen Bonn sehr gut gemacht. Da waren Aktionen dabei, die auch zu Toren führten, die mir gefallen haben. Wenn man unsere Bank gegen Bonn sieht, auf der drei U19-Spieler saßen, dann kann man davon ausgehen, dass wir gegen Straelen nicht viel anders aufstellen werden. Es kann gut sein, dass Zlatko Janjic und Simon Engelmann erneut starten."

Bei uns im Umfeld ist es ja auch so, dass gefühlt immer Holland in Not ist, wenn wir ein Spiel verlieren oder gar Unentschieden spielen. Aber wir haben immer ruhig und sachlich weitergearbeitet. Christian Neidhart

... "Angst-Gegner" Straelen: "Nein, das ist kein Angst-Gegner oder dergleichen. Wir haben auch keine Wut im Bauch oder wollen irgendeine Rechnung begleichen. Bei den letzten zwei Niederlagen kann man sagen, das sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Als sie uns im Pokal-Halbfinale ausschalteten, da gingen wir wirklich schon auf dem Zahnfleisch. Die Saison und der Zweikampf mit Dortmund hatten uns viele Körner gekostet. Im Elfmeterschießen ist es dann auch Glück, das hatte Straelen auf seiner Seite. Und am zweiten Spieltag dieser Saison haben wir einfach schlecht verteidigt. Da waren wir offen wie ein Scheunentor. Das hat Straelen eiskalt ausgenutzt. Wir haben daraus unsere Lehren gezogen und kein Spiel mehr verloren. Jetzt fahren wir nach Straelen, um einen Dreier im letzten Spiel des Jahres zu feiern."

... die Verfassung der Mannschaft: "Die Jungs sind gut drauf, sie trainieren gut und es herrscht ein guter Teamspirit. Die Mannschaft ist mit allen Phasen der Saison gut umgegangen. Wir haben eine gute Reaktion nach der Straelen-Pleite gezeigt, auch nach den Verletzungen und den drei Unentschieden in Serie. Bei uns im Umfeld ist es ja auch so, dass gefühlt immer Holland in Not ist, wenn wir ein Spiel verlieren oder gar Unentschieden spielen. Aber wir haben immer ruhig und sachlich weitergearbeitet. Es gab immer eine positive Antwort von der Mannschaft. Darauf bin ich auch ein Stück weit stolz."

Auch wenn wir der Krösus der Liga sind: wir sind nur ein Viertligist. Gute Spieler nach Essen zu lotsen, ist schwierig. Christian Neidhart

... mögliche Winter-Verstärkungen: "Ich habe es schon mehrfach betont: Wünsche hat man immer im Sport. Aber es muss auch einfach passen. Wenn wir etwas machen, dann holen wir nur jemanden dazu, der menschlich zum Kader, zu uns passt und uns sportlich sofort weiterhilft - eine echte Verstärkung ist. Aber das ist alles andere als einfach, solche Spieler zu finden. Auch wenn wir der Krösus der Liga sind: wir sind nur ein Viertligist. Gute Spieler nach Essen zu lotsen, ist schwierig. Der Spieler, der vielleicht für uns interessant ist, steht bei seinem Klub voll im Saft, spielt eine gute Runde. Bei einem Wechsel muss er auch mutig sein, weil er in die vierte Liga wechselt - aber: die Chance besitzt, mit solch einem Verein wie Rot-Weiss Essen aufzusteigen. Das könnte wiederum für einige Jungs sehr reizvoll sein. Solche Typen suchen wir und sind mit Jörn Nowak im Austausch."