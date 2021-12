Münster-Ass betont: Das wird im Aufstiegsrennen entscheidend sein

Preußen Münster will mit einem Heimsieg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach in die Winterpause gehen. Wir haben die erste Hälfte der Saison mit Alexander Langlitz bilanziert.

Alexander Langlitz ist nach sechs Jahren bei den Sportfreunden Lotte im Sommer 2020 zum SC Preußen Münster, seinem einstigen Jugendklub, zurückgekehrt. Und an alter Wirkungsstätte liefert der 30-Jährige ab.

In der Saison 2020/2021 gar so sehr, dass er es in die RevierSport-Elf der Regionalliga-West-Saison 2020/2021 schaffte. Jahrelang beackerte der zweikampf- und laufstarke Langlitz die rechte Abwehrseite in Lotte. Unter Münsters Trainer Sascha Hildmann darf er vorne rechts wirbeln - und das mit Erfolg. Langlitz war mit zwölf Saisontoren bester Münsteraner Torschütze und ein ständiger Unruheherd im Preußen-Spiel. "Rechtsaußen macht es mir schon Spaß. Aber ich habe auch kein Problem, auf der Rechtsverteidiger-Position zu spielen, wie zuletzt in Aachen. Die Hauptsache ist, dass wir am Ende gewinnen. Wenn das der Fall ist, kann ich von mir aus auch im Tor spielen", lacht der ehemalige Schalker Nachwuchsspieler.

Langlitz ist seit Oktober 2019 Vater von Tochter Isabella, die dreiköpfige Familie lebt nahe Münster bei Ostbevern. Im Münsterland fühlt er sich pudelwohl. "Wir haben ein gutes Leben und freuen uns. Die Familie ist einfach das Wertvollste. Der Fußball ist mir immer noch sehr wichtig, aber seit die Kleine da ist, hat sich doch einiges geändert. Ich bin auch ruhiger geworden. Wenn ich Zuhause bin, dann bin ich glücklich und vergesse die anderen Probleme", erzählt er.

Es ist doch richtig toll, so ein enges Rennen mitzuverfolgen. Für die Mannschaften, Fans, die Presse - alle haben ihren Spaß. Ich denke, dass die Mannschaft, die die größte Motivationsdauer hat, am Ende auch Erster wird. Alexander Langlitz

Doch Probleme hat er aktuell keine. Auch wenn er in dieser Saison aufgrund einer Hüft- und Schulterverletzung einige Spiele verpasste, läuft es für Langlitz und den SCP. "Wir können mit der Hinserie zufrieden sein. Wir haben ein paar Punkte liegen lassen, kamen aber schnell wieder zurück sagt er. Vor allem die Phase zwischen Anfang September und Anfang Oktober ärgert ihn. "Da haben wir in acht Spielen nur zwei Siege geholt und auch 2:2 in Homberg gespielt. Das ist so ein Spiel, was mich mit am meisten ärgert. Bei allem Respekt: Preußen Münster muss einfach in Homberg gewinnen. Aber es ist alles im grünen Bereich. Wenn wir am Samstag gegen Gladbach II gewinnen, dann können wir beruhigt in die Pause gehen", bilanziert Langlitz.

Für den Familienvater, der in der Saison 2013/14 auch bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag stand, ist das enge Titelrennen an Spannung kaum zu überbieten. Was am Ende ausschlaggebend über Platz eins und die weiteren Ränge sein wird, glaubt Langlitz zu wissen. "Es ist doch richtig toll, so ein enges Rennen mitzuverfolgen. Für die Mannschaften, Fans, die Presse - alle haben ihren Spaß. Ich denke, dass die Mannschaft, die die größte Motivationsdauer hat, am Ende auch Erster wird. Heißt: Wer den längeren Atem besitzt. Denn klar ist auch, dass es manche sehr nerven wird, wenn man selbst gewinnt und alle anderen ebenfalls. Dann muss man aber die Kraft nehmen und sagen: Wir lassen nicht locker und machen weiter, bis die anderen patzen. Das ist mit Münster unser großes Ziel."