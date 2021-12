RWE: Herzenbruch über Heber-Rückkehr, die Fans und seine Zukunft

Felix Herzenbruch steht in seinem dritten Jahr bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Der gebürtige Wuppertaler hat sich längst in die RWE-Fanherzen gespielt. Er ist der Liebling.

Nach dem 6:1-Erfolg gegen den Bonner SC gab es noch in den Katakomben des Stadion Essen rege Diskussionen. Wer hat denn nun das 4:1 für Rot-Weiss Essen erzielt - Simon Engelmann oder Felix Herzenbruch?

"Das ist jetzt nach dem Spiel völlig egal, wichtig ist, dass wir gewonnen haben. Natürlich habe ich mich etwas darüber geärgert, dass das Tor nicht mir gegeben wurde – so oft treffe ich nun mal nicht. Aber es ist auch halb so wild, ich bleibe weiter dran und werde hoffentlich bald ein eindeutiges Tor machen", erklärt Herzenbruch, der in dieser Saison das Last-Minute-Tor gegen Alemannia Aachen schoss.

Am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) hat Herzenbruch dann im Auswärtsspiel beim SV Straelen die nächste Chance, sich in die Torschützenliste einzutragen. Vor allem ein Essener Sieg zum Jahresabschluss besitzt Priorität. "Wir haben gegen Straelen jetzt zweimal hintereinander verloren - im Pokal und in der Meisterschaft. Das reicht jetzt auch! Wir müssen gar nicht darüber diskutieren, aber wissen alle ganz genau, wie sehr uns Straelen in diesem Jahr geärgert hat. Da wollen wir jetzt im dritten Anlauf die Straelener besiegen", betont der 29-Jährige.

Herzenbruch begann die Saison in der Startelf, musste dann zwischenzeitlich auf die Bank - gegen Münster, Lippstadt, Schalke II und Wiedenbrück. Doch spätestens seit dem Wadenbeinbruch von Daniel Heber ist der ehemalige Oberhausener nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Herzenbruch hat sich zum neuen Abwehrchef entwickelt. Er spielt ruhig, ist zweikampfstark, schnell und: Auf Herzenbruch ist immer Verlass. Die Verantwortung, die er nun noch mehr trägt, gefällt ihm. Am 31.12.2021 wird diese umso größer sein. Denn dann erwarten Herzenbruch und seine Frau eine kleine Tochter. "Darauf freuen wir uns natürlich riesig. Das wird ein schöner Jahresabschluss und ein toller Start ins neue Jahr", sagt er.

Beruflich, sportlich könnte das Jahr 2022 jedoch bitter für den werdenden Familienvater beginnen. Denn der nominelle Abwehrchef Heber wird nach seinem Wadenbeinbruch zum Trainingsstart am 2. Januar erwartet. Gut möglich, dass Trainer Christian Neidhart im Spitzenspiel am 23. Januar 2022 (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den Wuppertaler SV auf das Innenverteidiger-Duo Heber/Enrique Rios Alonso setzen wird. Für Herzenbruch würde dann nur ein Bankplatz übrigbleiben - RevierSport berichtete. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht damit beschäftige. Als Fußballer will man natürlich immer spielen. Aber ich weiß auch, dass ich mich mit den Leistungen nicht verstecken brauche. Es ist auch immer gut, einen Linksfuß in der Innenverteidigung zu haben. Und: Um die Chance zu haben, gegen Wuppertal zu spielen, muss ich auch in Straelen ohne eine Gelbe Karte auskommen. Sonst bin ich eh gesperrt. Letztendlich weiß ich es nicht, wie der Trainer entscheiden wird. Aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich immer das große Ganze sehe und mich unterordne - meine Rolle immer annehme", erklärt der Abwehrspieler.

Der vorbildliche Mannschaftssportler Herzenbruch ordnet alles dem großen Ziel unter: dem Aufstieg in die 3. Liga mit Rot-Weiss Essen. "Wir haben eine der erfahrensten Mannschaften der Liga, wir haben die Hafenstraße im Rücken und ein eingeschworenes Team. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen", betont er. Er ergänzt: "In der letzten Saison hatten wir einen großen Kader, da war es schwer alle zufriedenzustellen. Jetzt haben wir weniger und zum Teil jüngere Spieler, wo jeder seine Rolle hat und annimmt."

Bis Sommer 2022 läuft Herzenbruchs Vertrag an der Hafenstraße. Ein weiteres Jahr bei RWE dürfte so gut wie in trockenen Tüchern sein. Nach RS-Informationen fehlen dem angehenden Lehrer - Herzenbruch studiert im 6. Semester Sport und Sozialwissenschaften auf Lehramt - nur noch wenige Spiele, damit sich sein Vertrag - ligenunabhängig - um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 automatisch verlängert. "Ich fühle mich mittlerweile sehr heimisch in Essen. Man lernt immer mehr Leute kennen, auch die Fans, die endlich da sind. Es macht einfach großen Spaß, für diesen Verein zu spielen. Es passt einfach." Nur der ersehnte Aufstieg fehlt noch...