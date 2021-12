Fortuna Düsseldorf II: Mittelfeldspieler verlängert seinen Vertrag

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit einem seiner Mittelfeldspieler verlängert - bis zum Sommer 2023.

Nicolas Hirschberger hat seinen Vertrag bei der U23 von Fortuna Düsseldorf vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

"Nicolas ist sowohl sportlich, als auch charakterlich ein ganz wichtiger Spieler für unser Team. Da wir glauben, dass sein Potential noch lange nicht ausgeschöpft ist, haben wir uns voller Überzeugung für diese Vertragsverlängerung entschieden", erklärt Nachwuchschef Frank Schaefer.

In bislang 16 Einsätzen in der Regionalliga West erzielte er drei Tore und bereitete ebenso viele vor. Der 22-Jährige, der aus Rheinberg stammt, stand in seiner Karriere auch schon beim VfB Homberg, SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen unter Vertrag.