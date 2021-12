Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen verteidigte den vierten Tabellenplatz durch einen 5:2-Erfolg beim KFC Uerdingen und bleibt oben dran.

Pflichtaufgabe erfüllt! Rot-Weiß Oberhausen hat das Spiel beim Tabellenletzten KFC Uerdingen deutlich mit 5:2 (1:1) gewonnen. Bereits im Hinspiel deklassierten die Kleeblätter den Drittliga-Absteiger mit 6:0.

Im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen den Bonner SC tauschte Gäste-Trainer Mike Terranova seine Elf auf zwei Positionen aus: Tanjü Öztürk und Jeffrey Obst ersetzten Pierre Fassnacht und Fabian Holthaus.

30 Minuten Unterbrechung

Doch die Partie begann für Oberhausen mit einem Schock: Der KFC ging nach 13. Minuten in Führung. Luca Jensen traf nach einem Freistoß aus kurzer Distanz zum 1:0. Die Hausherren verteidigten leidenschaftlich gegen den favorisierten Gast. Zehn Zeigerumdrehungen nach dem Führungstreffer egalisierte RWO durch Vincent Boesen. Der Stürmer wurde im Strafraum freigespielt und ließ KFC-Keeper Jovan Jovic mit einem guten Abschluss keine Chance. Eine Viertelstunde vor dem Seitenwechsel wurde das Spiel dann von Schiedsrichter Jonah Samuel Njie Besong für 30 Minuten unterbrochen. Der Grund: Die Sicht wurde von dem Nebel eingeschränkt.

Eine ähnliche Erfahrung mussten die Oberhausener bereits in der Vorsaison machen. Da wurde das Spiel bei der U23 von Borussia Dortmund (Stand 1:0 für RWO) sogar abgebrochen. Im Stadion Velbert ging es am Samstag aber weiter. Bis zum Pausentee blieb es dann beim 1:1.

RWO sorgt für klare Verhältnisse

Sechs Minuten nach dem Seitenwechsel nutzte der Gast eine Standardsituation und konnte das Spiel drehen. Jeffrey Obst stand am zweiten Pfosten richtig und staubte ab. Mit diesem Treffer leitete RWO ein Schützenfest ein. Auch Shaibou Oubeyapwa (57.), Anton Heinz (59.) und Nils Winter (63.) konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Shun Terada erzielte dann gegen seinen Ex-Klub eine Viertelstunde vor Schluss zumindest noch den zweiten Ehrentreffer.

Über die komplette Spielzeit gesehen war der Gast eine Nummer zu groß für die Krefelder, die sich zumindest 50 Minuten lang gut verkauften. Für den KFC war es die vierte Pleite in Serie.

KFC: Jovic – Prodanovic, Jensen, Karakas, Kadiata – Baba (53. Kretschmer), Fladung (82. Mallek)– Cirillo (67. Klossek), Yun (59. Augusto), Neiß – Terada : Jovic – Prodanovic, Jensen, Karakas, Kadiata – Baba (53. Kretschmer), Fladung (82. Mallek)– Cirillo (67. Klossek), Yun (59. Augusto), Neiß – Terada RWO: Heekeren – Obst, Öztürk, Klaß (65. Kreyer), Winter – Stappmann (70. Lenges), Propehter (86. Gabriel) – Oubeyapwa, Buckmaier (70. Rexha), Heinz – Boesen Tore: 1:0 Jensen (13.), 1:1 Boesen (23.), 1:2 Obst (51.), 1:3 Oubeyapwa (57.), 1:4 Heinz (59.), 1:5 Winter (63.), 2:5 Terada (75.) Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong

Am kommenden Samstag (14 Uhr) rundet ein Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück das Jahr für Rot-Weiß Oberhausen ab. Die Gäste haben sich als Favoritenschreck einen Namen gemacht. Bei Rot-Weiss Essen (0:0) und beim Wuppertaler SV (0:0) gelang jeweils ein Remis. Das Hinspiel in Wiedenbrück verlor Oberhausen. Wenn RWO allerdings den Anschluss an die Spitzenplätze halten möchte, muss gegen die unbequemen Ostwestfalen ein Dreier her. Für Uerdingen steht hingegen der Kellerkrimi beim Bonner SC bevor.