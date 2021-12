Der beidfüßige Angreifer Evangelos Skraparas wird zeitnah seinen Vertrag in Thailand auflösen und möchte zurück nach Deutschland wechseln.

Erst im Sommer wechselte Evangelos Skraparas vom FC Wegberg-Beeck zu MOF Customs United in die zweite thailändische Liga. Nach wenigen Monaten ist dieses Abenteuer wieder beendet. Der ehemalige griechische Junioren-Nationalspieler wird den Verein nach RevierSport-Informationen in der kommenden Woche verlassen, obwohl sein Arbeitspapier noch bis zum 31.05.2022 gültig ist.

Skraparas bestätigte auf Nachfrage, dass er seinen Abgang vorbereitet und erklärt den Entschluss: "Nächste Woche löse ich meinen Vertrag auf. Es lief leider nicht so gut im Verein. Zu Beginn war noch alles in Ordnung, aber anschließend sind zwei, drei Sponsoren abgesprungen. Auch einer der zwei Präsidenten ist mitten in der Saison gegangen. Wir hatten viele Probleme. Die Gehälter wurden gekürzt und auch die Prämien sind weggefallen. Das war keine einfache Situation."

Für Vereine, die speziell in der West-Staffel unter professionellen Bedingungen arbeiten, würde ich sofort nach Deutschland zurückkehren. Ich habe ein, zwei Angebote aus Asien. Aber wie ich bereits sagte: Die Regionalliga ist und bleibt mein Ziel! Evangelos Skraparas.

Für den thailändischen Zweitligisten absolvierte der bullige und technisch versierte Stürmer, der von Trainer Damian Bellon allerdings meist als hängende Spitze eingesetzt wurde, 16 Begegnungen und war an fünf Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, drei Vorlagen). In der 2. Liga Thailands spielen einige bekannte Namen wie Jeffren (2011 Champions League-Sieger mit dem FC Barcelona) oder Aly Cissokho (58 Premier League-Spiele).

Noch hält sich der 30-Jährige in Bangkok auf, aber Skraparas peilt eine Rückkehr nach Deutschland an: "Mein Ziel ist es, bei einem ambitionierten Regionalligisten einen Vertrag zu bekommen - wenn möglich für eineinhalb Jahre. Ich möchte langfristig planen können und dann richtig Gas geben für meinen neuen Klub. Für Vereine, die speziell in der West-Staffel unter professionellen Bedingungen arbeiten, würde ich sofort nach Deutschland zurückkehren. Ich habe ein, zwei Angebote aus Asien. Aber wie ich bereits sagte: Die Regionalliga ist und bleibt mein Ziel!"

2020/21 spielte Skraparas in der Regionalliga West

In der Saison 2020/21 lief der 1,91 Meter große Angreifer für Wegberg-Beeck in der Regionalliga West auf und erzielte drei Treffer (drei Vorlagen) in 22 Partien. Als er dem Klub seinen Wechselwunsch mitteilte, spielte er bei Trainer Mark Zeh für die letzten Monate keine Rolle mehr. Früher in der Jugend wurde der gebürtige Remscheider unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen, dem 1. FC Köln und Wuppertaler SV ausgebildet. Danach folgten einige Auslandswechsel, aber jetzt möchte Evangelos Skraparas endgültig in sein Heimatland zurückkehren – am liebsten in die Regionalliga West.