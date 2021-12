Fußball-Regionalligist Bonner SC kassierte im letzten Auswärtsspiel des Jahres eine 1:6-Pleite beim Spitzenreiter Rot-Weiss Essen. Der Trainer war enttäuscht.

Flutlichtpartie an der Hafenstraße, eine Kulisse von 6700 Fans (mehr waren coronabedingt nicht erlaubt) und ein Gegner, der unbedingt in die 3. Liga aufsteigen möchte. Die Voraussetzungen waren für den Bonner SC vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen eindeutig und BSC-Trainer Björn Joppe brauchte keinen Akteur im Vorfeld zu motivieren. Für den Klub aus der ehemaligen Bundeshauptstadt war es – wie für die meisten anderen Regionalliga-Teams auch – das Spiel der Saison.

Das muss ich erst einmal sacken lassen! So habe ich auch noch nicht verloren. Björn Joppe nach dem 1:6 in Essen.

Allerdings endete die Reise ins Stadion Essen mit einer 1:6 (0:1)-Klatsche. Die Bonner waren chancenlos und gegen die individuelle Qualität des Gegners überfordert. Der Coach gab sich als fairer Verlierer, zeigte sich aber natürlich enttäuscht: "Das muss ich erst einmal sacken lassen! So habe ich auch noch nicht verloren. In der ersten Hälfte hatten wir viel zu großen Respekt vor Rot-Weiss Essen. Wir sind überhaupt nicht in die Partie gekommen. Nach dem Seitenwechsel haben wir für unsere Verhältnisse besser gespielt. Das zweite und dritte Gegentor bekommen wir zu schnell. Da waren wir auch wieder zu naiv. Danach hat sich die Mannschaft nicht aufgegeben und das 1:3 gemacht. Mit etwas mehr Glück hätten wir auch das zweite Tor erzielen können", erklärte Joppe.

Trotzdem musste der 42-Jährige anerkennen, dass die Pleite auch in der Höhe in Ordnung ging: "Das war zu einfach. Wir wussten, dass Essen eine brutale Qualität hat, aber wir verhalten uns in der Entstehung der Gegentore nicht gut. Das müssen wir analysieren. Glückwunsch an Rot-Weiss Essen zu dem hochverdienten Sieg."





Kellerduell gegen den KFC Uerdingen

Der Bonner SC steht – trotz der Niederlage – weiterhin über dem Strich, hat allerdings auch mehr Partien absolviert als die Konkurrenz. Im letzten Spiel vor der Winterpause empfängt der BSC den Tabellenletzten KFC Uerdingen zum Kellerkrimi (18.12., 14 Uhr). Für die Joppe-Elf ist ein Sieg gegen das Schlusslicht Pflicht, um das Jahr vernünftig abzuschließen. Bonn geht als Favorit in das Duell. Es wird spannend, wie der Tabellen- 15. mit dieser Drucksituation umgeht.