Alemannia Aachen: 53-maliger Zweitligaspieler im Training

Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass ein ehemaliger Bundesligaprofi mittrainiert. Nun kommt ein Ex-Zweitligaprofi hinzu.

Ende November - RevierSport berichtete - gab der abstiegsbedrohte Regionalligist bekannt, dass Marcel Heller ab sofort an den Trainingseinheiten am Tivoli teilnimmt.

Der 123-malige (elf Tore) Bundesligaspieler lief in der Saison 2005/06 für die damalige Zweite Mannschaft der Alemannia auf, in der Spielzeit 2012/13 gehörte er zudem zum Drittligakader der Schwarz-Gelben. Neben den Bundesligaspielen hat Heller auch 131 (zehn Buden) Begegnungen in der 2. Bundesliga absolviert. Zudem kommen 74 Partien (vier Treffer) in der 3. Liga hinzu.

In dieser Woche begrüßte Cheftrainer Fuat Kilic einen weiteren prominenten Trainingsgast. Seit Mitte der Woche ist die schwarz-gelbe Trainingsgruppe von Coach Kilic um einen Spieler reicher. Selim Gündüz, bis März noch beim Drittligisten Hallescher FC unter Vertrag und seitdem vereinslos, ist am Donnerstag zur Mannschaft gestoßen. "Beide Seiten werden ab sofort die Gelegenheit erhalten, sich gegenseitig vorzustellen und einen Eindruck voneinander zu gewinnen", heißt es auf der Facebook-Seite der Alemannia.

Gündüz, der zuletzt auch bei einigen anderen Klubs - unter anderem Drittligist Viktoria Berlin - die Möglichkeit erhielt, am Training teilzunehmen, wechselte 2009 aus der Jugend der Sportfreunde Siegen in die U17 des VfL Bochum. An der Castroper Straße arbeitete er sich bis in das damalige Zweitligateam hoch, wobei er neben 53 Einsätzen im Unterhaus auch 38-mal für die Bochumer U23 in der Regionalliga West auflief. Weitere Stationen des Deutsch-Türken waren Darmstadt 98 und der KFC Uerdingen. Seit dem 16. März 2021, dem Zeitpunkt seiner Vertragsauflösung beim Halleschen FC, ist der 27-jährige Flügelflitzer ohne Verein.