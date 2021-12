SV Rödinghausen: Tigges muss wieder auf die Bank

Beim SV Rödinghausen wurde am letzten Regionalliga-Spieltag wieder ein Torwartwechsel vorgenommen. Leon Tigges musste zurück auf die Bank.

Alexander Sebald startete als Nummer eins in die Saison beim SV Rödinghausen. Vor dem Spiel gegen den Bonner SC am 13. November 2021 musste sich Sebald nach einem positiven Testergebnis in die Corona-Quarantäne begeben.

Leon Tigges, Bruder des BVB-Profis Steffen Tigges, durfte in den SVR-Kasten. Er machte seine Sache gegen Bonn (1:0) und auch bei den Niederlage gegen Ahlen (0:1) und in Essen (0:1) ordentlich. Doch am letzten Spieltag, als Sebald wieder fit war, durfte dieser wieder im SVR-Kasten stehen. Rödinghausen schlug mit Sebald den SV Straelen mit 3:0.