RL: Top 5 - so hoch ist das Stolperrisiko am Wochenende

Die Top 5 der Regionalliga West beeindrucken in den letzten Wochen mit ihrer Konstanz. Wir schauen auf das Stolper-Potential am kommenden Spieltag.

Unter der Woche: Nachholspiel Fortuna Köln - 1. FC Köln II - Stolperpotential 50 Prozent

Fortuna Köln geht nach sechs Siegen in Serie mit breiter Brust in die Partie. Zudem ausgeruht, da das Spiel in Lotte am letzten Wochenende ausfallen musste. Der 1. FC Köln stellt in diesem Jahr als Gegner eine starke U21. Zuletzt klaute man Preußen Münster in der 90. Minute zwei Zähler - es kommt der Derbyfaktor hinzu. Und der FC wird vermutlich wieder auf Spieler bauen können, die am Wochenende gegen Münster fehlten aufgrund der Nominierung für den Profi-Kader. Beispiele sind die beiden Angreifer Marvin Obuz und Tim Lemperle, die den FC noch stärker machen. Blick auf die Bilanz: Die Fortuna ist zuhause noch ungeschlagen, der FC gewann fünf seiner acht Auswärtspartien. Das kann eine enge Kiste werden.

Am Wochenende:

Rot-Weiss Essen - Bonner SC - Stolperpotential 10 Prozent

RWE hatte unfreiwillig spielfrei, die Partie in Ahlen fiel aus. Bonn verlor bei RWO mit 1:3. Auch in Essen dürfte kaum was zu holen sein, wenn die Hausherren ihre Hausaufgaben machen. Mit Blick auf die Konkurrenz dürfte klar sein, dass der Schlendrian verboten ist. Jeder Ausrutscher kann den Verlust der Tabellenführung bedeuten. Mit dem Nachholspiel im Blick kann RWE sich die Spitze wiederholen. Dafür müssen aber Siege her, jetzt gegen Bonn sollte der Anfang gemacht werden, auch wenn Bonn drei seiner acht Auswärtspartien gewinnen konnte.

Wegberg-Beeck - Fortuna Köln: Stolperpotential 10 Prozent

Fortuna Köln muss erst am Mittwoch gegen die U21 des 1. FC Köln ran, dann auf dem tiefen Boden im Beecker Waldstadion. Da kann ein Ausrutscher eigentlich nur passieren, wenn die Kräfte etwas nachlassen. Gewarnt ist man durch das 1:1 von RWE in Wegberg. Zuletzt setzte sich dort der WSV souverän mit 3:0 durch. Daher muss die Fortuna das Spiel gewinnen, in der Regel ist ein Sieg beim Mittelrhein-Klub Pflicht, wenn man in die 3. Liga will.

KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen: Stolperpotential 5 Prozent

6:0 hieß es im Hinspiel für RWO. Mittlerweile wird Uerdingen nicht mehr so abgeschossen, allerdings scheint der KFC weiter nicht konkurrenzfähig. Nur ein komplett laxes Auftreten scheint hier ein Stolperstein für RWO zu sein. Das wird der Kleeblatt-Trainer Mike Terranova zu verhindern wissen. Daher wird Oberhausen in Uerdingen nicht stolpern und den vierten Dreier in Serie feiern.

Alemannia Aachen - Preußen Münster: Stolperpotential 30 Prozent

Der späte Ausgleich der U21 des 1. FC Köln tat Münster weh. Und es gibt danach leichtere Aufgaben, als an den Tivoli reisen zu müssen. Wobei: Aachen ist hier in diesem Jahr nicht besonders gefährlich. Nur zwei von acht Heimpartien wurden gewonnen, Aachen steht derzeit auf einem Abstiegsplatz - muss daher liefern, auch gegen Münster. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz liegt bei einer weniger ausgetragenen Partie bei vier Zählern.

SV Rödinghausen - Wuppertaler SV: Stolperpotential 50 Prozent

Vor der Saison wäre bei der Partie aus WSV-Sicht nicht von Stolperpotential geschrieben worden. Man hätte beide Klubs auf Augenhöhe erwartet. Nun hat der WSV fünf Spiele in Folge gewonnen und steht auf Platz eins, da RWE ein Spiel weniger ausgetragen hat. Das hätte Wuppertal niemand zugetraut, sie sind die Überraschung der Saison. Nun wartet allerdings in Rödinghausen eine extrem schwierige Aufgabe, da sich der SVR nach dem Trainerwechsel zuletzt sehr stabil präsentierte.