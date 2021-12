Fußball-Regionalligist Bonner SC hat ein neues Karnevalstrikot präsentiert. Das Design hat einen traditionellen Hintergrund.

In Kooperation mit dem Bonner Stadtsoldaten-Corps von 1872 e.V. hat der Bonner SC am Freitag sein neues Karnevalstrikot präsentiert. In Anlehnung an die Uniform der Stadtsoldaten zeigt sich das Trikot in Blau-Roten Design.

„Wir wollen damit das lokale Brauchtum unterstreichen und die Verbundenheit zu unserer Heimatstadt Bonn zeigen. Gerade in den aktuellen Zeiten sind Vereine ein wichtiger Anker der Gesellschaft, die auch bei aktuellen Sorgen Halt bieten können“ sagt Stefan Niedecken (Vorstand Kommunikation / CSR des Bonner SC). Auch Wolfgang Orth, Kommandant der Stadtsoldaten, zeigt sich begeistert. „Wir haben uns über die Anfrage sehr gefreut und unterstützen den Bonner SC gerne mit diesem gelungenen Trikot. Wir hoffen bald viele Bonner so auf der Straße sehen zu dürfen.“

Das Trikot gibt es im Onlineshop des Bonner SC zu erwerben und kostet 77,77 Euro.