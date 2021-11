Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen feierte gegen den SV Rödinghausen einen 1:0-Arbeitssieg und steht wieder auf Rang eins. Der RWE-Trainer war glücklich.

Die Erleichterung war groß bei Rot-Weiss Essen! Der Regionalligist konnte das Heimspiel gegen den SV Rödinghausen knapp mit 1:0 (0:0) für sich entscheiden und eroberte durch den Dreier die Tabellenführung von Preußen Münster zurück.

Cedric Harenbrock (73.) erzielte in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel das Tor des Tages. Es war ein hartes Stück Arbeit für den Spitzenreiter. In den ersten 45 Minuten waren die Essener offensiv harmlos und konnten sich keine einzige Chance erspielen. Der Gast erwies sich als der erwartet unbequeme Gegner. "Wir favorisieren klar die fußballerische Variante. Aber: In der ersten Halbzeit haben wir gesehen, dass wir über diesen Punkt keine Chance haben. Rödinghausen war sehr aggressiv und hat die Räume gut zugestellt. Wir hatten individuell viele Fehlpässe und konnten unsere Spielstärke nicht auf den Platz bringen", erklärte Trainer Christian Neidhart nach dem Abpfiff.

Ich habe den Jungs in der Pause gesagt: Es hat nichts mit taktischen Sachen zu tun, aber wir müssen Männerfußball spielen und uns in dieses Spiel reinkämpfen. Das haben wir richtig gut gemacht. Wir haben Männerfußball gespielt und die Zweikämpfe gewonnen. RWE-Trainer Christian Neidhart über die zweite Halbzeit.

In der Halbzeit schien der Coach die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn: RWE wurde aktiver und spielte besser. Es war zwar immer noch kein fußballerischer Leckerbissen, aber eine Steigerung war zu erkennen. Neidhart freute sich: "Ich habe den Jungs in der Pause gesagt: Es hat nichts mit taktischen Sachen zu tun, aber wir müssen Männerfußball spielen und uns in dieses Spiel reinkämpfen. Das haben wir richtig gut gemacht. Wir haben Männerfußball gespielt und die Zweikämpfe gewonnen. Ich bin stolz auf die Jungs, weil wir es angenommen und die Partie im Endeffekt verdient gewonnen haben."





Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) steht für RWE das drittletzte Liga-Spiel in diesem Jahr an. Dann reist die Neidhart-Elf zu Rot Weiss Ahlen. Im Wersestadion haben die Rot-Weissen noch etwas aus der vergangenen Saison gutzumachen. Vor über acht Monaten (24. März 2021) gastierte Essen beim damaligen Tabellenletzten und kassierte eine 1:2-Pleite in der Nachspielzeit. Nun hat der Tabellenführer die Chance, sich zu revanchieren. Auch dort wird es wieder auf Männerfußball ankommen.