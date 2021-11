KFC Uerdingen: Nach Pokal-Blamage - Klartext-Interview mit dem Coach

Der KFC Uerdingen hat sich im Pokal bis auf die Knochen blamiert. Beim Landesligisten Blau-Weiß Dingden verpasste der Regionalligist das Niederrheinpokal-Achtelfinale.

Nein, gut gelaunt war Alexander Voigt am Mittwochnachmittag überhaupt nicht. Auch viele Stunden nach der Pokal-Blamage des KFC Uerdingen beim Landesligisten Blau-Weiß Dingden hatte der Ex-Profi eine dicke Krawatte.

Doch der 43-Jährige stand RevierSport Rede und Antwort - er holte zum Rundumschlag aus. Ein Klartext-Interview des KFC-Trainers!

Alexander Voigt, wie ist die Gemütslage: sind Sie sauer oder enttäuscht?

Alexander Voigt: "Ich bin enttäuscht und das extrem. Das habe ich den Jungs auch am Mittwoch zu verstehen gegeben. Wir haben vor dem Training gesprochen. Es war keine normale Besprechung, sondern, ich würde mal sagen, eine außerordentliche Unterhaltung. Danach habe ich meine Jungs auch in Ruhe gelassen und sie konnten untereinander sprechen. Es wurde laut, das hat mir gefallen. Auch im anschließenden Training habe ich eine verbale Reaktion gesehen. Das ist ein Anfang. Denn das schlimmste wäre eine Scheiß-Egal-Einstellung.

Die Jungs stehen jetzt in der Verantwortung. Das habe ich schon vor Tagen betont. Nicht der Verein, nicht der Trainer, nicht die tollen Fans, sondern die Spieler. Sie müssen zeigen, dass sie Regionalliga können. Erzählen kann jeder. Hier geht es aber darum, es zu zeigen, auf dem Platz, am Spieltag. Alexander Voigt

Was haben Sie der Mannschaft denn gesagt?

Das bleibt natürlich intern. Ich kann aber ein wenig verraten. Viele Spieler haben mir am Dienstagabend gezeigt, dass sie am Freitag gegen Schalke U23 nicht spielen wollen. Wir haben es hinbekommen, in 90 Minuten nur zwei, drei Chancen gegen einen Landesligisten zu kreieren. Das ist unterirdisch. Und wie wir beim Gegentor verteidigen, da fällt mir nichts mehr ein. Unglaublich! Ich habe den Jungs auch noch einmal zu verstehen gegeben, dass der Verein, die Verantwortlichen alles ermöglichen, was in dieser Situation für den Klub machbar ist. Aber es kommt zu wenig bis nichts aus der Mannschaft zurück. Ich bin jetzt der zweite Trainer und viel scheint sich nicht geändert zu haben. Die Jungs stehen jetzt in der Verantwortung. Das habe ich schon vor Tagen betont. Nicht der Verein, nicht der Trainer, nicht die tollen Fans, sondern die Spieler. Sie müssen zeigen, dass sie Regionalliga können. Erzählen kann jeder. Hier geht es aber darum, es zu zeigen, auf dem Platz, am Spieltag.

Bereuen Sie bereits, dass Sie hier angetreten sind?

Nein! Ich wollte unbedingt wieder auf dem Platz stehen und fühle mich auf dem Rasen am wohlsten. Dass das viel Zeit benötigt, war mir schon bewusst.

Was erwarten Sie von der Mannschaft am Freitag in Gelsenkirchen?

Dass sich ab 19.30 Uhr jeder den Allerwertesten aufreißt, jeder marschiert. Dass wir mutiger als gegen Münster auftreten und besser als in Dingden verteidigen. Wir müssen uns in allen Bereichen steigern. Das gilt im Training, aber allen voran an den Spieltagen.

Sehnen Sie sich schon nach der Winterpause?

Ja, drei Wochen mit der Mannschaft zu arbeiten, wird uns auf jeden Fall gut tun.