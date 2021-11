KFC Uerdingen: Neuer Job für Dmitry Voronov

Dmitry Voronov hat nach seiner Freistellung als Cheftrainer des KFC Uerdingen eine neue Aufgabe gefunden. Er bleibt in Krefeld.

Dmitry Voronov, der am 2. November 2021 von seinen Aufgaben als KFC-Cheftrainer freigestellt und von Alexander Voigt ersetzt wurde, wird künftig Technischer Leiter des KFC Uerdingen. Das gab das Schlusslicht der Regionalliga West am Mittwoch bekannt.

Der 36-Jährige tritt seine neue Position ab sofort an. Als Technischer Leiter soll Voronov eine professionelle sportliche Infrastruktur innerhalb des Vereins aufbauen. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Wir werden uns gleich an die Arbeit machen, um den KFC in seinen Strukturen möglichst professionell aufzustellen", sagt Voronov.

Voronov soll dem KFC helfen, um professionelle Strukturen aufzustellen

"Erste Prioritäten sind Scouting und Kaderplanung für Profis und Jugend, Koordination der Jugendabteilung sowie der geordnete Übergang von Nachwuchsspielern in den Seniorenbereich. Mittelfristig soll Voronov im Team mit dem Vorsitzenden Damien Raths, dem Sportlichen Leiter Patrick Schneider, Teammanager Heiner Essingholt sowie dem Trainerteam dazu beitragen, den KFC im sportlichen Bereich auf ein professionelles Fundament zu stellen. Neben den eingangs erwähnten Aufgaben gehört dazu auch der Aufbau einer professionellen sportlichen Infrastruktur, Kaderplanung für Profis und Nachwuchs, Ausweitung des Scouting-Netzwerks, das Implementieren einer Trainings- und Spielphilosophie für den Jugendbereich und den Aufbau eines Leistungszentrums sowie die Einführung eines datenbankbasierten Analysesystems für den Profi- und Jugendbereich", heißt es in einer Pressemitteilung des KFC Uerdingen.

"Dmitry Voronov hat nicht nur im Sommer, als die Zukunft des KFC auf der Kippe stand, tolle Arbeit geleistet. Er verfügt über eine große Fachkenntnis und viel Erfahrung, vor allem im Aufbau einer Nachwuchsabteilung. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn und seine Expertise weiter an Bord haben", erklärt Damien Raths, KFC-Vorsitzender, die Besetzung des neuen Postens durch Voronov, der seit Oktober 2018 für den KFC Uerdingen arbeitet.