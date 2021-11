RWE: Stammspieler droht auszufallen - Niemeyer feiert Ehrentag

Rot-Weiss Essen will am Freitagabend (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim FC Wegberg-Beeck seine Tabellenführung ausbauen. Ein Stammspieler droht auszufallen.

Mit Daniel Heber, Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir, Kevin Holzweiler und David Sauerland fallen aktuell fünf Spieler bei Rot-Weiss Essen aus. Gut möglich, dass sich mit Felix Herzenbruch ein sechster Akteur ins aktuelle RWE-Lazarett hinzugesellt.

Der 29-Jährige erhielt am Donnerstag einen Schlag auf das Sprunggelenkt und musste das Abschlusstraining abbrechen. Ob Herzenbruch am Freitagabend im Beecker Waldstadion auflaufen kann, soll ein Härtetest am Freitagmittag Aufschluss geben.

Herzenbruch, der in dieser Saison meistens in der Innenverteidiger agierte, verpasste noch keines der 16 Spiele, in denen er auch einen Treffer - Last-Minute-Tor gegen Alemannia Aachen - beisteuerte.

Zur Info: RevierSport tickert ab 19 Uhr live aus dem Waldstadion in Beeck.

Ein weiterer Abwehrspieler, den die RWE-Fans noch gar nicht zu Gesicht bekamen, befindet sich weiterhin in der Reha. "Wir hoffen, dass Michel Niemeyer uns ab der Rückrunde zur Verfügung steht", sagte Trainer Christian Neidhart zuletzt gegenüber RevierSport. Am heutigen Freitag, 19. November 2021, wird Niemeyer 26 Jahre alt.